Violin concert matutunghayan sa UP Visayas

Ihahandog ng University of the Philippines Visayas Office of Initiatives in Culture and the Arts ang Violin Concert of the Year na magaganap sa Performing Arts Hall UPV Iloilo City sa Martes, Hulyo 26, 2022, 4 pm para ipagdiwang ang 75 taong presensiya ng UP sa Visayas.

Ang mga itinatampok sa espesyal na konsiyertong pagtatanghal ay si Jeanne Marquez, isang violinist na hinirang na First Prize Winner 2022 New York Laureate International Music Competition, 2022 New York Young Performers Prize Competition at 2019 National Music Competition for Young Artists (NAMCYA)

Si Marquez na isinilang sa Cavite City ay nagsimulang tumugtog ng violin sa edad na anim. Noong 2020, tinanggap siya sa Colburn Music Academy sa Los Angeles, California sa prestihiyosong Kohl Scholarship sa ilalim ng pagtuturo ni Prof. Joan Kwuon. Mula sa isang pahayag na galing sa Philippine Daily Inquirer: “Marquez’s tone was solid and refined and her rapport with the orchestra was quite a way above the ordinary.”

Nakapagtapos si Marquez sa Colburn Music Academy at siya ay nakatanggap ng mga alok sa scholarship mula sa limang nangungunang konserbatoryo ng musika sa Estados Unidos: San Francisco Conservatory of Music, Cleveland Institute of Music, New England Conservatory at Manhattan School of Music.

Pinili niya ang The Juilliard School of Music para mas magpakabihasa sa larangan ng pagiging violin artist.

Bida rin sa konsiyerto si Gabriel Allan Paguirigan, isang pianist. Siya ay top prize-winner of the National Music Competitions for Young Artists (NAMCYA).

Si Paguirigan ay iskolar sa Philippine High School for the Arts (PHSA) at nakapagtapos ng Bachelor of Music Major in Piano sa University of the Philippines. Pinuri ng Philippine Star ang pianist bilang “virtuoso- in-the-making”.

Ang ilang karangalan pang iginawad kay Paguirigan ay prizewinner sa 2013 PPO Young Pianists Competition at 2013 PTGP Piano Ensemble Competition.

May full scholarship si Paguirigan sa Guildhall School of Music sa London.

Ang programang maasahan ng mga nagmamahal sa klasikong musika ay: Por Una Cabeza Gardel, Introduction et Rondo, Cappricioso Saint Saens Sonata No. 7 in D major, Op. 10 No. 3 Beethoven at ang Violin Concerto in E Minor, Op.64 Mendelssohn

Sa mga nais maimbitahan sa ispesyal na konsiyertong ito, maaring magpadala ng text sa 09065104270.