Vince Dizon nag-ilusyon ng 10M COVID test

Aminado si National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vivencio `Vince’ Dizon na nagkulang ang pamahalaan sa pag-test sa mga tao na mahalagang hakbang para mapigilan ang pagkalat ng naturang virus.

Sabi ni Dizon, kailangang i-test ang mga tao at gamutin para hindi na kumalat ang COVID-19. Mahalaga ang testing aniya, para mailayo na ang mga may virus at hindi na manghawa ng iba.

Nais mangyari ngayon ni Dizon na ma-test sa COVID-19 ang 10 milyong Pilipino sa susunod na walo hanggang 10 buwan dahil susi aniya ito sa muling pagbubukas at pag-ahon ng ekonomiya.

Kung noon ay ang mga may sintomas lamang ang tini-test, sabi ni Dizon, kailangan nang palawakin ito para isama ang mga non-medical frontliner tulad ng mga pulis, sundalo, tindera sa sari-saris tore, kahera sa grocery, at iba pa dahil sila ang maraming nakakasalamuha na tao at madaling mahawa at maaaring makapanghawa.(Eileen Mencias)