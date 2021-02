Nakipagsabayan sa pagpapa-sexy sa mga hubadera sa Instagram si Vina Morales.

Hayun nga at nag-post siya ng swimsuit photo habang nasa beach.

Ayaw paawat ng actress-singer sa paghuhubad sa socmed para ipakitang siksik pa ang kanyang balat at hindi pa lawlaw.

Sa edad na 45 ni Vina, makatas pa rin ang alindog nito sa mga barakong matagal na siyang pantasya. Kitang-kita sa pigura nito na buo pa ang kanyang kurbada at sex appeal.

Bagamat magkaiba ang edad nina Zsa Zsa Padilla at Vina Morales, maituturing na “ageless” ang kanilang kaseksihan at ganda.

Janella super gigil kay Jude

Hindi tumitigil si Janella Salvador sa pagpu-post ng mga photo, video ng anak niyang si Jude sa social media. Tila bumabawi ang aktres sa ginawa niyang pagtatago sa kanyang anak noon.

Panay-panay ang pagpapahayag ni Janella ng pagmamahal at nararamdamang kaligayahan para sa kanyang baby.

“I can’t deal with this much cuteness I just can’t!” say pa niya.

Apat na buwan na nga ang baby nina Janella at Markus, at cute na cute nga ito.

Walang ipinagkaiba si Janella kay Sofia Andres na nagtago rin noong buntis, at ngayon ay super sa pagbalandra ng baby sa madla.

Aiko, Katrina pinuri ng GMA boss

Feeling-proud sa kanilang achievement bilang mga aktres sina Aiko Melendez at Katrina Halili nang padalhan sila ng liham ni GMA Chairman Felipe Gozun.

Naglalaman ang liham nang pasasalamat mula sa pamunuan ng Kapuso, dahil sa naipamalas nilang acting sa nagwakas na seryeng “Prima Donnas”.

Nakasaad sa liham na kinikilala ng istasyon ang husay nila sa teleserye na dahilan kung bakit isa sa mga naging top-rater ang programa.

Dapat ay ipa-laminate nina Aiko at Katrina ang nasabing liham, na maituturing na isang award sa kanilang karera.