Vina, Ara nangangamoy sapukan, talakan

Nakakuha lang ng kakampi, nag-feeling malinis,” ang mataray na analisa ng ilang mga nakapanood sa tahasang pagsagot ni Ara Mina sa show ni Kuya Boy Abunda hinggil sa isyu ng pang-aagaw ng karelasyon.

Sa ilang panahong nanahimik si Ara, matapang nitong sinagot na ‘wala o hindi’ siya nang-agaw ng karelasyon kaugnay ng pagbubulgar ni Rina Navarro.

At dahil may isang Gina Magat na umano’y unang inagawan naman ni Rina, tila nakakuha nga ng kakampi si Ara lalo pa’t tini-text pala ito ni Gina bilang pagbibigay suporta.

Eh hindi ba’t magkaibigan naman sina Rina at Vina Morales? Nauna na ngang nagbigay ng suporta kay Rina si Vina nang pumutok ang isyu. At dahil magkatrabaho sa pang-hapong soap na ‘Araw Gabi’ ng ABS-CBN sina Vina at Ara, imadyinin na lang ninyo kung anong klaseng ‘aktingan’ ang nagaganap sa set hahahaha! Naku, parang nangangamoy salpukan, sapukan, talakan sa ta­ping, ha!

Hindi mga showbiz personality sina Rina at Gina, pero nang dahil kay Ara, mistula silang mga artista na nasa limelight sanhi ng isyu ng ‘agawan o sulutan’ ng karelasyon.

But then again, sa kanilang lahat, consistent naman si Ara na madalas natsitsismis na ‘manunulot o mang-aagaw’ dahil may mga pangyayari na in the past hinggil dito.

Alam ni Aiko Melendez ‘yon. Hmmmm…just wondering kung bakit hindi kaya imbitahan si Aiko ng ‘Araw Gabi’ na mag-cameo rin sa soap. Just for fun hahahaha! (Ambet Nabus)

———–

Herbert maraming ‘off the record’ sa kuwento kay Kris

Mukha namang walang regrets o bakas ng pang­hihinayang kay pareng Herbert ‘Bistek’ Bautista nang sagutin nito ang mga tanong ukol kay Kris Aquino.

Sa gathering ng mga birthday celebrators ng lahat ng mga members of the entertainment media na regular niyang ginagawa every year, nagmistulang talk show ang panayam sa Quezon City Mayor.

“Masaya ako for her. Lalo na at nakabalik siya (in the mainstream showbiz) in her own feet,” bahagi ng papuri ni pareng Bistek kay Kris.

Although marami siyang ipinakiusap na ‘off the record replies’ dala ng friendly talks with us, nagpapasalamat siya kay Kris sa klase ng naging relasyon nila.

Klaro rin niyang sinabi na everytime na nag-uusap sila o nagti-text, laging ang showbiz career at special bonding nila ang kanilang topic.

“Never about politics,” hirit pa ni Mayor. Yes, ‘friends’ pa rin daw sila at nagkakausap.

At dahil mag-last term na nga siya as such, itutuloy pa rin daw niya ang public service. Pinabulanan niya ang pagtakbo sa Senado, pero napatango siya sa usapang Kongreso kung sakali man daw.

May biography book din palang inilabas si pareng Bistek, ang Bistek @50 Life in Full Color, kaugnay pa rin ng kanyang 50th year nung May 12. (Ambet Nabus)