Vilma, Rio pinaiyak si Darna: Jane nilantad kahirapan, biskwit lang pagkain noon

Super relate na relate raw si Jane de Leon sa role niya bilang si Narda/Darna.

Sa serye kasi ay matindi rin ang pinagdaanang hirap ni Narda, bago siya naging Darna.

At ganun na ganun nga raw ang karanasan niya sa totoong buhay.

Kuwento ni Jane, noong nagbabakasakali pa lang siya sa showbiz, pinagkakasya raw nila ng nanay niya ang P100 para lang makapunta sa mga audition sa Maynila, partikular sa Channel 2.

Sa Laguna nga raw sila nakatira, at aminadong mahirap lang sila, na dahilan nga kung bakit niya pinasok ang showbiz, para maiahon ang pamilya sa kahirapan.

Maraming pagkakataon daw na nagbu-bus sila papuntang Makati o malapit sa istasyon ng MRT sa EDSA, at sasakay nga ng tren papuntang Quezon City.

At kapag gutom na raw sila, pinagkakasya lang nila ang natitirang pera, o sobrang pera sa biskwit at tubig lang mula sa canteen ng Kapamilya Network ang iniinom nila.

Kaya sobrang laking pagbabago raw ng buhay nila noong naging artista na siya, lalo na noong nabigyan na siya ng malaking break, o nabigyan ng pelikula.

At siyempre, ang Darna ang turning point ng buhay niya, na sabi nga ay sobrang laki ng responsibilidad.

Para kay Jane, ang tunay na Darna raw ng buhay niya ay ang kanyang ina.

“Kung hindi po dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. Mahirap po talaga ang buhay namin noon. Nagtiyaga lang talaga kami ni Mama. Ngayon may palaman na ang tinapay namin. Hahahaha!” sabi ni Jane.

Kaya sinisiguro raw talaga niya na katulad ni Darna, hinding-hindi dapat lumaki ang ulo niya. Na lagi niyang ilalagay sa isip niya kung ano siya noon, kung ano ang pinagmulan niya.

Siyanga pala, sobrang emotional si Jane noong magbigay ng mensahe sa kanya ang isa sa mga naunang Darna, si Star for all Seasons Vilma Santos (apat na version ng Darna ang ginawa niya). Bilin ni Ate Vi, panindigan ni Jane ang pagiging Darna, na dapat ay maging mapagmahal, at magandang ehemplo ng mga kabataan.

Si Rio Locsin din na gumanap na Darna noong 1979 ay nagsabing suportado niya si Jane, na gawin lang nito kung ano ang tama, at palagi siyang nasa likod nito.

“Ang aga naman ng iyakan. Kakasimula pa lang presscon,” pabirong sabi ni Jane, na naluha nga sa mensahe ng mga naging Darna.

Eksenadora ka gurl: Janella nagdala ng ahas, nanakot sa presscon

Ang bongga rin siyempre ng eksena ni Janella Salvador sa presscon ng ‘Darna’ dahil dumating siya na todo rampa, animo vlogger in real life, na may dalang cellphone camera, at kinukunan ang mga eksena sa paligid.

Bilang Valentine kasi ay vlogger nga rin ang role niya, kaya sa presscon na ginanap sa Dolphy Theatre ng ABS-CBN ay pinanindigan talaga niya `yon.

Pero, mas agaw eksena rin ang pagdating niya, dahil may bitbit nga siyang ahas, ha! Ang dami ngang umiiwas sa kanya na mga takot makakita, makadikit sa ahas.

Pero, siyempre may iba rin na naglakas ng loob na dikitan siya, at ang iba ay nagpa-picture pa sa kanya na kasama ang ahas na hawak niya.

Well, mula nga raw noong inalok sa kanya ang Valentine role sa Darna, nag-alaga na siya ng ahas. Tatlong ahas nga raw `yon, na ang isa ay namatay, ang isa ay nakawala, at ang isa nga ay bitbit nga niya.

Hindi raw siya takot humawak ng ahas, dahil hindi naman daw totoo na kadiri silang hawakan.

Anyway, pressure siyempre kay Janella na gumanap na Valentina, lalo na at puro magagaling, mahuhusay na artista na nga ang gumanap sa naturang role.

Isa nga si Cherie Gil sa mga gumanap na Valentina noon.

“I’m aware na very iconic ang role, ang character. It’s not easy talaga, kaya nga pinaghirapan ko talaga. I’m so excited na makita niyo na si Valentina!” sabi ni Janella.