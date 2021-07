Vilma, Ralph palitan sa puwesto sa 2022

Bukas si House deputy speaker Vilma Santos-Recto sa pagkandidato sa pagka-senador habang ang kanyang asawa naman na si Senate Preisdent Pro Tempore ay tatakbo bilang kongresista sa susunod na eleksiyon.

“We’ve been discus­sing that here in the house if she wants to run for the Senate. That’s a possibility. She may run for the Senate, I might take her place in the House as well,” pahayag ng senador sa panayam sa ANC kahapon.

Sabi ni Recto, isasa­pinal nila ang kanilang desisyon sa susunod na buwan.

“We’re watching developments, maybe within a month and a half or two

Magtatapos ang dalawang magkasunod na termino ni Recto sa 2022.

Una nang naluklok si Recto noong 2010 at muling nahalal sa pangalawang termino noong 2016.

Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang termino ng senador ay anim na taon at pinapayagang tumakbo para sa pangalawang magkasunod na termino. (Dindo Matining)