Vilma pinakasikat:Mga aktres na nagmarka bilang Darna!

TANAW-BALIK:

Pahulaan pa rin kung sino ang gaganap na Darna sa panibagong version nito sa big screen.

Hanggang ngayon ay wala pang napipili sa nag-resign na Darna na si Liza Soberano.

Ilang pangalan na ang na-suggest kung sino ang puwedeng gumanap na Darna, pero hanggang wala pang official announcement, nanatiling “sino” ang magiging bagong Darna.

Nag-turn 69 years old na ang character ni Mars Ravelo na Darna na unang lumabas sa Pilipino Komiks noong May 13, 1950.

Ang unang Darna movie na pinagbidahan ni Rosa del Rosario ay unang napanood noong May 31, 1951, marking Darna’s 68th year on the big screen.

Isang Filipino cultural icon na si Darna dahil ito ang kauna-unahang Pinay heroine na hinangaan ng maraming komiks readers noon hanggang sa maisapelikula ito at gawan pa ng serye sa telebisyon.

Hindi mawawala sa isipan ng maraming Pinoy ang distinctive look ni Darna na suot ay red bikini na may gintong star sa kanyang brassiere cap, pulang helmet na may gold winged medallion, gold bracelets, gold belt na may gintong tela sa gitna at ang knee-high boots.

Hindi lang si Darna ang sumikat kundi pati na ang kanyang mga kontrabida na sina Valentina, Babaeng Lawin, Impakta, Babaeng Tuod, Isputnik, Babaeng Linta, The Planet Women, Babaeng Gagamba, Braguda, Sulfura, Molecula, Mambabarang, Kobra, Nosforamus at ang Giants.

Balikan natin ang mga aktres ng iba’t ibang henerasyon na masuwerteng napiling gumanap bilang si Darna.

***

ROSA DEL ROSARIO

Ang Fil-American actress na si Rosa del Rosario na lumabas sa mga pelikula noong ‘30s hanggang ‘50s ang unang gumanap sa Darna sa 1951 movie na dinirek ni Fernando Poe, Sr. para sa Royal Films. Ito ang unang pagkakataon na nabuhay ang komiks character na Darna sa big screen. Muling ginampanan ni Rosa si Darna noong 1952 na may titulong “Darna at Ang Babaeng Lawin.” Dinirek ito ni Carlos Vander Tolosa at ang gumanap na Babaeng Lawin ay si Elvira Reyes.

***

LIZA MORENO

Ang ‘60s actress na si Liza Moreno na taga-Angeles, Pampanga ang ikalawang gumanap bilang si Darna sa big screen via “Darna At Ang Impakta” in 1963 na dinirek ni Danilo Santiago. Ang gumanap na Impakta ay si Gina Alonzo. Produced ito ng People’s Picture Inc.

Ang ikalawang beses na lumabas siya bilang Darna ay noong 1964 na “Isputnik Vs. Darna” na produced ng Tagalog Ilang-Ilang Productions at mula sa direksyon ni Natoy Katindig. Si Nida Blanca ang gumanap bilang Isputnik.

***

GINA PAREÑO

Ang isa sa Star ‘66 ng Sampaguita Pictures na si Gina Pareño ang naging ikaapat na aktres na gumanap na Darna in 1969. Ito ay ang “Darna At Ang Planetman.” Produced ito ng Vera-Perez Productions at mula sa direksyon ni Marcelino Navarro. Ang gumanap na Planetman ay si Vic Vargas samantalang ang gumanap na Narda ay si Gina Alajar.

***

VILMA SANTOS

Ang pinakasikat na gumanap na Darna ay walang iba kundi si Vilma Santos na nagbida sa “Lipad, Darna, Lipad” in 1973 na produced ng Sine Pilipino.

Trilogy ito na dinirek nila Emmanuel Borlaza, Elwood Perez at Joey Gosiengfiao. Nakalaban dito ni Darna ay sina Valentina/Babaeng Ahas (Celia Rodriguez), Babaeng Lawin (Liza Lorena) at Babaeng Impakta (Gloria Romero). Ang gumanap naman na Ding ay si Angelito.

Tatlong beses pa na ginampanan ni Vilma ang role na Darna. Ang ikalawa ay noong 1974 na “Darna And The Giants” na produced ng Tagalog Ilang-Ilang Productions at dinirek ni Emmanuel Borlaza and Leody Diaz. Ang mga gumanap na Giants ay sina Divina Valencia, Pepito Rodriguez, Cesar Ramirez, Zandro Zamora, Max Alvarado at Ike Lozada. Ang gumanap na Ding ay si Dondon Nakar.

Ang ikatlong Darna ni Vilma ay ang “Darna Vs. The Planet Women” in 1974. Produced ito ng Tagalog Ilang-Ilang Productions at mula sa direksyon ni Armando Garces. Ang mga gumanap na Planet Women ay sina Rosanna Ortiz, Eva Linda, Lita Vasquez, Liza Zobel at Diana Villa. Ang role na Ding ay ginampanan ni Bentot, Jr.

Ang ikaapat at last Darna role ni Vilma ay ang “Darna And Ding” in 1980. Produced ito ng D’Wonder Films at dinirek ni J. Erastheo Navoa and Cloyd Robinson. Si Niño Muhlach ang gumanap na Ding. Mga nakalaban nila rito ay sina Lei Ming (Celia Rodriguez), Dr. Vontesberg (Marissa Delgado), Babaeng Lawin (Veronica Jones) at ang Giants na sina Ike Lozada, Panchito at Angie Ferro. Nakalaban rin dito ni Darna ay ang kanyang sarili na si Black Darna.

***

SHARON CUNETA

Naging guest star si Darna sa pelikulang “Captain Barbel” ng Viva Films noong 1986 na dinirek ni Leroy Salvador kunsaan bida sina Herbert Bautista bilang si Teng-Teng at Edu Manzano as Captain Barbel. Si Megastar Sharon Cuneta ang gumanap na Narda at Darna. Naging official entry ito sa 1986 Metro Manila Film Festival.

***

NANETTE MEDVED

Pagkatapos ng 11 years ay muling naging bida si Darna sa 1991 Metro Manila Film Festival entry ng Viva Films na mula sa direksyon ni Joel Lamangan. Pinagbidahan ito ng ‘90s sexy actress na si Nanette Medved. Nakalaban dito ni Darna sina Valentina (Pilar Pilapil) at Babaeng Impakta (Bing Loyzaga). Si Ding ay ginampanan ni Atong Redillas.

***

ANJANETTE ABAYARI

Ang pinakahuling big screen version ng Darna ay ang 1994 version nila Peque Gallaga at Lore Reyes na “Darna: Ang Pagbabalik” na produced ng Viva Films at pinagbidahan ng beauty queen-turned-actress na si Anjanette Abayari. Si Lester Llansang ang gumanap na Ding at ang mga nakasagupa nila rito ay sina Valentina (Pilita Corrales), Valentine (Cherie Gil) at Max (Edu Manzano).

***

REGINE VELASQUEZ

Nagkaroon naman ng appearance si Darna sa 2003 version ng “Captain Barbel” ng Viva Films na pinagbidahan nila Ogie Alcasid at Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. Sa 2003 Metro Manila Film Festival official entry na ito, si Asia’s Songbird ang gumanap bilang si Darna.

***

LORNA, ANGEL, MARIAN

Sa telebisyon naman, tatlong aktres ang gumanap bilang Darna. Una ay si Lorna Tolentino na naging Darna sa isang TV special noong 1977. Pangalawa ay si Angel Locsin na napiling Darna sa ginawang TV series ng GMA-7 noong 2005. Pangatlo ay si Marian Rivera na pagkatapos magbida sa Marimar at Dyesebel, siya ang napiling Darna noong 2009 na tumakbo for two seasons.