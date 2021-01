Vilma naiyak sa ‘anal swab test’ ni Luis

Ang dami ngang nag-react sa social media post ni Luis Manzano tungkol sa ‘anal swab test’ na naging usap-usapan nga kamakailan.

Hinaluan nga ni Luis ng komedya ang ‘anal swab test’ kaya mas naging katawa-tawa sa mga kaibigan, fan niya.

At yes, pati ang mommy niyang si Cong. Vilma Santos Recto ay natawa, at umaming napaiyak sa kakatawa dahil sa post na `yon ng anak niya.

“Natawa si Momski sa jokes ko!” sabi pa ni Luis.

“Napaiyak kami sa kakatawa sa anal swab! Pilyo ka!” sabi nga ni Ate Vilma.

Ellen, Derek tuloy ang lambingan sa bundok

So, tuloy-tuloy lang ang lambingan nina Ellen Adarna at Derek Ramsay, ha! At mukhang ini-enjoy na lang talaga nila ang patuloy na pagtsitsismisan sa kanila.

Anyway, sa Anilao naman namataan na magkasama sina Ellen at Derek. Hindi na nga lang sa Alabang sila nakikitang magkasama, kundi pati na sa mga out of town trip na rin.

Actually, grupo naman sila na umakyat ng bundok, lumangoy at nag-camping o picnic. Ramdam na ramdam mo ang closeness ni Ellen sa grupo ni Derek, ha!

Anyway, mapanindigan kaya ni Ellen ang sinabi niya sa interview na ayaw niyang ma-stress dahil kay Derek, na sa kaguwapuhan nga raw nito, nakaka-stress dahil sa mga babae na naghahabol dito.

Ian nabuwisit sa pagkaka-link kay Sue

Inis, asar, pikon na nga si Ian Veneracion sa pagli-link sa kanya sa ‘anak’ niya sa sitcom ng Brightlight Productions, ang ‘Oh My Dad’ na si Sue Ramirez.

Hindi maisip ni Ian na ili-link siya sa batang-bata na anak nga niya sa sitcom. Kaya kahit ang mga kaibigan ni Ian, galit na galit sa nagpakalat ng tsismis.

“Once upon at time I was pissed!” sabi nga niya sa post na may linyang ‘I don’t need to defend myself from the lies of perverts.’

Anyway, noong kainitan nga ng mga teleserye niya na kasama si Bea Alonzo, o kahit si Jodi Sta. Maria ay hindi natsismis si Ian, kay Sue pa ba na halos kasing-edad nga ng panganay niya.

Kaloka naman ang mga maruruming isip, ha!