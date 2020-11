Vilma-Isko sa 2022 bet ng mga taga-showbiz

Ang pagkapanalo bilang presidente at bise presidente ng Amerika, respectively, nina Joe Biden at Kamala Harris, ang topic sa iba’t ibang chat group sa showbiz.

Maraming mga taga-showbiz ang napuyat noong Saturday night dahil doon.

“Everyone’s talking about Biden and Harris!” sabi ng isang artistang naka-chat ko.

Siyempre, may halong local politics sa Pilipinas ang mga chat na ‘yon.

Sabi ng kausap ko, “’Yung iba, about 2022 elections na ang pinag-uusapan.

“Sabi ng iba, Vilma (Santos)-Isko (Moreno) sila. But I doubt naman kung tatakbong presidente si Ate Vi o tatakbo kaagad sa higher position si Mayor Isko,” sabi pa ng kausap ko.

Alam mo, Dondon (my dear editor), isa rin ako sa napuyat noong Saturday night dahil ka-chat ko ang maraming mga kaibigan ko sa Amerika.

Majority sa kanila ay maka-Biden-Harris. May ibang loyal pa rin kay President Donald Trump, pero in fairness, tanggap naman nila ang elections result.

***

‘Pasko’ nasagasaan ng 2 bagyo

Kinumusta ko si Direk Perci Intalan, producer at isa sa directors ng Christmas-serye ng TV5, ang “Paano Ang Pasko”. Break daw muna sila sa lock-in taping.

“Nag-break kami noong November 4 at sa November 12 ang balik lock-in taping namin, though earlier ang (COVID-19) swab test namin,” sabi ni Direk Perci.

Dapat ay hanggang November 24 ang lock-in taping nila, pero bago pa man nagsimula ‘yon ay na-extend na sila ng November 30.

Ngayon, mae-extend pa sila. Aabutin na raw sila ng hanggang December.

“Aabutin kami ng hanggang December dahil ang dami pang mga eksenang hindi nakukunan.

“Hindi namin nakunan kasi inabot kami ng bagyo. Dalawang bagyo ba naman ang tumama sa location namin sa Laguna, ‘tapos ang hirap pa ng galawan dahil sa pandemic.

“Kahit kailangan naming magmadali, importante pa rin ang health and safety protocols. We make sure na napapatupad namin ‘yon sa set!” sabi pa ni Direk Perci.

Si Maricel Laxa ang pinakabida sa “Paano Ang Pasko” at big role dito ang gumaganap na apo niya na si Elijah Canlas.

***

Sylvia sa TV5 naudlot

Naku, buti na lang pala at hindi natuloy si Sylvia Sanchez sa “Paano Ang Pasko” project.

Sa pagkaka-delay ng Christmas-serye ng TV5 na produced ng Cignal Entertainment at pinamamahalaan ng The IdeaFIrst Company nina Direk Perci at Direk Jun Lana, kung natanggap ni Sylvia ang project na ‘yon, sasabit naman siya sa schedule ng ABS-CBN teleserye niya, ang “Huwag Kang Mangamba”.

From a source, noong in-offer pala ang project na ‘yon sa Kapamilya actress ay mapapayagan sana siya dahil six weeks lang naman tatagal ‘yon sa ere. Hindi naman makakasabay ng airing ng “Huwag Kang Mangamba”.

Naayos na nga raw sa Dreamscape na after ng Christmas-serye ng TV5 ng November 24 ay sa Kapamilya network teleserye naman si Sylvia. Pero bago raw tuluyang nagkasarahan, biglang naging hanggang November 30 na ang taping ng “Paano Ang Pasko”, kaya may sabit na si Sylvia at hindi na puwede, kaya maayos siyang nagsabi sa grupo nina Direk Perci at Direk Jun.

Eh, kung nagkataon na natuloy sa “Paano Ang Pasko” ay tiyak na problemado sana ngayon si Sylvia dahil nade-delay nga ang project na ‘yon.

Anyway, sabi ng isang malapit kay Sylvia, thankful naman daw ang aktres dahil in-offer sa kanya ang project na ‘yon, pero may “Huwag Kang Mangamba” nga siyang dapat gawin sa ABS-CBN.

Pero tama ba ang tsikang narinig ko na puwede pa namang makagawa sa TV5 si Sylvia once na matapos siya sa new teleserye niya sa Kapamilya network?

Basta raw kasi maayos ang pagpapaalam sa ABS-CBN at wala munang ginagawang show sa kanila, pinapayagan talaga nila na makagawa sa TV5 ang kanilang mga artista.

Wow, ang bongga!