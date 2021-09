Vilma humirit ng apo: Jessy, Luis abala sa paggawa ng baby

Pinaghahandaan na ni Jessy Mendiola ang pagbubuntis lalo at nanatili sila ngayon ng asawang si Luis Manzano sa poder ni Cong. Vilma Santos sa Ayala Alabang. Isang buwan na ngang nakatira sina Luis, Jessy sa bahay ni Ate Vi.

Base sa kuwento ni Jessy sa kanyang YouTube channel, wala silang ibang mga activity sa sa Alabang.

Bumili na nga si Jessy ng mga flat shoes, na ayon sa kanya ay paghahanda kung sakaling magbuntis siya.

Nagparamdam na rin si Ate Vi na gusto na nitong magka-apo.

Nilalambing ni Ate Vi ang alagang aso nang biruin ito ni Luis na sabik na raw magka-apo.

Sagot ni Ate Vi, training daw ang ginagawa niya sa pet dog.

Kinulit pa ng Star For All Seasons sina Luis at Jessy tungkol dito, at sagot naman ni Luis “we’re working on it”.

Anyway, sa kuwarto ng nakababatang kapatid ni Luis na si Ryan pansamantalang natutulog ang mag-asawa.

Wala pang desisyon sina Luis at Jessy kung kelan sila babalik ng kanilang bahay. Pag tumagal pa sina Jessy at Luis sa poder ni Ate Vi, baka dito na makabuo ng baby ang dalawa.

Kylie natakot saktan si Jaclyn

Aminado si Kylie Verzosa na hindi naging madali sa kanya ang mga steamy scene nila ni Albert Martinez sa “The Housemaid”.

First time ni Kylie na gumawa ng mga matitinding love scene, na kahit prepared siya at nakundisyon ang utak niya mga ganung eksena kay Albert, nahirapan pa rin siya.

Nailang din si Kylie kay Jaclyn Jose dahil sa mga eksena kung saan may sakitan sila nito. Sinabi lang sa kanya ni Jaclyn na gawin nito ang eksena, at doon nagkalakas ng loob si Kylie na saktan si Jaclyn.

Sabi ni Kylie, pinaghandaan at inaral nang husto ang kanyang character. Pinasalamatan niya ang kasintahang si Jake Cuenca na siyang acting coach niya.

Digong tinawag na ‘bobo’ ni John

Kinuyog si John Lapus ng mga DDS nang walang pakundangan nitong tawagin sa kanyang tweet na “bobo” si PRRD. Matapang na hinamak ni John ang Pangulo ng bansa kaugnay sa isyu nang panawagan nitong i-audit ang Phil. National Red Cross.

Naka-tag sa kanyang tweet ang advisory ng ABS-CBN News na may titulong “Duterte asks for a copy of COA audit report on Red Cross. Red Cross is a non-government organization, therefore cannot be audited by COA.”

“Hahaha bobo!” tweet ni John.

Sumawsaw naman ang mga kritiko ng Malacañang na nagsasabing tanga ang Pangulo.