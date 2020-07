Vilma handang masibak sa ABS-CBN yes vote

Anuman ang kahinatnan sa kanyang pagsuporta sa ABS-CBN, handang harapin ito ni Batangas 6th District Rep. Vilma Santos-Recto.

Ayon sa actress-turned-politician, kahit pa parte siya ng mayorya ay nais pa rin niyang ipaglaban kung ano ang kanyang paniniwala, kaya napasama sa 11 na bumoto ng ‘yes’ para mapigilan sana ang pag-deny sa franchise renewal ng Kapamilya network.

Saad ni Santos-Recto, dati na niyang naranasan na matanggalan ng pwesto dahil sa pagsalungat sa mayorya noong 2017 tungkol sa death penalty bill.

“It happened to me already when I voted ‘no’ do’n sa death penalty…sinabi nila na kailangan masuportahan yung major bill na ‘yun, ‘yung death penalty. I stood my ground and I voted ‘no’ so I lost my chairmanship,” kwento ni Vilma sa ANC.

Kaya naman hindi na bago sa kanya sakaling muling masampolan sa pagboto kontra sa mayorya tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN.

“Pero kung ano man yung naging desisyon ko ngayon dito sa renewal ng franchise ng ABS-CBN at magkakaroon ulit ng ganong consequences, I think I’m prepared for that so tanggapin natin ‘yun,” aniya pa.

Dagdag pa ng deputy speaker, siya’y nagulat sa mababang boto para sa ABS-CBN franchise renewal, na aniya’y nasagot naman ng network ng tama at may basehan ang mga isyu na pinukol sa kanila.

“In fact, alam naman natin na sinabi ng national government agencies…na pinatunayan na wala naman nilabag na batas ang ABS-CBN. So ako personally, umasa na kahit papano, may balanse na sanang mangyayari sa kanilang magiging desisyon sa pagboto,” lahad pa ni Santos-Recto.

Sa botong 70-11 ay naibasura na ng House committee on legislative franchises ang franchise application ng ABS-CBN noong nakaraang linggo.

RP