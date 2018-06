Vilma, Alden magsasama sa pelikula

Kinumpirma ni Congressman Vilma Santos-Recto sa text niya sa amin na may nagsabi at naglatag ng concept ng pelikulang pagsasamahan nila ni Alden Ri­chards.

“Pero hindi pa final ‘yan at wala pang commitment!!! Siguro if it’s meant…ok ‘yan. Kung hindi naman may be next time!!!” text sa amin ni Ate Vi.

Madali namang mapapayag gumawa uli ng pelikula si Ate Vi. Basta gusto niya ang script, maglalaan talaga siya ng mga araw para sa shooting nito. Matagal na ‘yung huli niyang ginawang movie kaya sabik din siyang makaarte muli sa big screen.

Anyway, recess pa ang Congress ngayon kaya sinsamantala niya ito para makasama ang pamilya. Of course, kahit recess ay bumibisita rin siya sa mga constituent niya sa Lipa City para sa projects na ginagawa niya para sa kanila.