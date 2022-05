Villegas kasado sa Turkey

KASALUKUYANG nasa Istanbul, Turkey na si flyweight Aira Villegas bilang mag-isang bet ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP)sa International Boxing Association (AIBA) Women’s World Championships sa Sinan Erdem Dome.

Umaasa si ABAP president Edgar Genaro ‘Ed’ Picson na makakapagtala ng kanyang sariling kasaysayan ang kagagaling lang sa pagwawagi ng silver medal na si Villegas sa Thailand Open nakaraang linggo sa pagsabak sa prestihiyosong torneo.

“We hope for the best kay Aira,” sey Picson, na kasamang nagtungo sa Istanbul ang secretary general na si Marcus Manalo upang dumalo sa Congress at inaasam na eleksiyon sa presidente ng namimiligrong internasyonal na pederasyon sa International Olympic Committee (IOC). (Lito Oredo)