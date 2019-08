Villar: walang magagawa sa pag baha ng Vietnam rice

TILA sinukuan na ni Senador Cynthia Villar ang pagbaha ng mga imported na bigas na galing sa Vietnam at iba pang kalapit na bansa sa Southeast Asia matapos na isabatas ang Rice Tariffication Law.

Ayon kay Villar, ang pagpasa ng Rice Tariffication Law ay resulta ng pagkabigo ng Pilipinas na makamit ang kanilang obligasyon sa ilalim na 1995 agreement sa World Trade Organization na maging competitive ang mga Pilipinong magsasaka.

Si Villar ang isa sa mga nagsulong ng Rice Tarrification Law na naglalayon sanang mapaganda ang ‘quantitative res­triction’ sa bigas at pagpataw ng 45% tari­pa sa inaangkat na bigas sa mga kalapit bansa sa Timog Silangang Asya.

Ayon kay Villar, hindi naman umano ang mga nagsulong ng batas ang nagdesisyon na i-liberalize ang importasyon ng bigas sa bansa.

“Hindi kami ang nag-decide na i-libe­ralize ang importation of rice. We signed an agreement in 1995 with WTO, they will allow us to control the importation of rice for 22 years to prepare our farmers to become competitive to the imported rice at ito po ay nag-expire noong 2017, siyempre agreement po ito with the WTO,” sabi ng senadora sa panayam sa DZBB.

“Our President can’t but conform with the agreement kaya siya nagpadala ng rice tariff bill sa Kongreso na urgent dahil ayaw niyang mag-import ng rice nang walang tariff sa imported rice para ‘di gaanong tamaan ang ating small rice farmers,” dagdag pa nito.

Paliwanag pa ng senador, hindi magdedesisyon ang gobyerno sa pag-liberalize ng rice importation kung naging ‘competitive’ lang ang mga magsasakang Pinoy habang umepekto pa ang kasunduan ng Pilipinas sa WTO.

“Dapat pinagtulungan na natin na ‘yung mga rice farmers natin ay makapareho doon sa imported rice, tinulungan natin sila. Meron namang puwedeng gawin para sila ay maging competitive sa imported rice,” ayon kay Villar.

“But unfortunately, after 22 years, we failed to do that so we have to accept the liberalization of the importation of rice with tariff. Kaya naglagay tayo ng taripa sa lahat ng imported rice para maprotektahan natin ang ating mga small farmers,” dagdag pa nito.

Pinabulaan naman ng senadora ang balitang bumaba nang hanggang pitong piso ang presyo ng kada kilo ng palay dahil sa Rice Tariffication Law.

“Paano naman babagsak ng pitong piso eh sa Vietnam anim na piso.

Tataripahan ng walo o siyam, tapos eh ano, eh paano naman babagsak eh pag bumagsak ang Vietnam rice 20 kada kilo. False info na ‘yun,” ayon pa sa senadora.

Nauna rito ay sinisi ni Senador Francis Pangilinan ang nasabing batas kaya’t lalong nababaon sa kahirapan ang mga magsasaka. Bumaha lang daw ang mga imported na bigas pero mahal pa rin ang presyo nito sa pamilihan.

“With the influx of rice imports, mas lumala ang kalagayan nila. Hindi na lalo mabayaran ang utang, lalong gutom,” ani Pangilinan.

Dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay, ginagawa na lang daw itong pagkain ng baboy dahil kapareho na ito ng presyo ng darak.

“Kung hindi nila maibebenta ang naimbak na palay sa ngayon, mapipilitan silang ibenta ito ng mas mura, mas mura pa sa darak gaya ng naisumbong sa atin,” paglalahad ni Pangilinan. (Dindo Matining)