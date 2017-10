Villar sumagot: Walang P400M ghost projects sa Lubang

Mariing itinanggi ni Department of Public Works and Highway (DPWH) Secretary Mark Villar ang alegasyon ni Lubang, Occidental Mindoro Mayor Roberto Sanchez na nagkaroon ghost projects ang kagawaran sa Lubang Island na nagkakahalaga ng halos P400 milyon.

Ginawa ni Villar ang paglilinaw matapos ilathala ng Abante ang rebelasyon ni Sanchez tungkol sa 24 road pro­jects sa Lubang Island sa ilalim ng pamumuno ni District Engineer Josefino Mergal.

Ayon kay Villar, agad siyang nagpadala ng investigating team sa Lubang para imbestigahan ang alegasyon ni Mayor Sanchez at nadiskubreng wala namang anomalya sa 24 road projects ng DPWH sa nasabing lugar.

“A team was dispatched to Lubang in Occidental Mindoro, to conduct an investigation on the projects specified in the complaint. After ocular inspection of each of the 24 projects provided, the team concluded that there is no ghost project in the area,” pahayag ni Villar sa isang statement kahapon.

Paliwanag pa ng kalihim, wala rin aniyang katotohanan ang alegasyon ni Sanchez na hindi pa nasisimulan ang ilan sa mga road projects ng DPWH sa Lubang.

“In fact, the accomplishment of some of the projects specified was already in the advanced stages,” sabi ni Villar.