Villar sinisi mga farmer sa pagkalugi

Katakot-takot na pamba-bash ang muling inabot ni Senador Cynthia Villar dahil sa mga pahayag nito hinggil sa sitwasyon ngayon ng mga magsasaka na dumadaing dahil sa bagsak presyong palay.

Nag-ugat ito sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government (DILG) kung saan hinimok ni Villar ang kagawaran na bumili ng bigas sa National Food Authority (NFA) para matulungan ang mga magsasaka na hindi na kumikita dahil sa bagsak presyong palay.

Ginawa ng senador ang panawagan matapos usisain si DILG Secretary Eduardo Ano hinggil sa P1.8 bilyong pondo sa pagbili ng bigas para sa mga uniformed service at mga preso.

“One of the biggest problems natin ngayon, there are not enough people buying from our local farmers,” pahayag ni Villar, chairperson ng Senate committee on food and agriculture.

“Kasi alam mo, kaya nga nilagay ang RCEF [Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF), talaga `yang rice farmer natin hindi competitive relative to the rice farmers ng Vietnam and Thailand. Ang ating rice farmers produced rice at P12 per kilo sila P6 and P8 pesos respectively,” dagdag pa nito.

Para maging competitive aniya ang mga magsasaka sa bansa, iminungkahi ni Villar sa DILG na direktang bumili na lang ng bigas sa NFA at hindi na sa pribadong sektor.

Sagot naman ni Ano, ginagawa na nila ito sa kasalukuyan.

Subalit hindi nagustuhan ng mga citizen ang komento ni Villar na hindi umano “competitive” ang mga magsasaka sa bansa.

Bulalas ng mga netizen, hindi mga magsasaka ang problema kundi ang gobyerno na hindi anila sinusuportahan ang agrikultura sa Pilipinas.

Sinabi rin nilang parte ng problema kaya naghihirap ang mga magsasakang Pinoy ay dahil sa negosyo ng pamilya Villar na pag-convert ng mga palayan para gawing subdibisyon.

@HaliyaJam: “Mali ka Cynthia Villar. Our farmers know exactly what they need for good harvest. They are also willing to learn new farming techniques as long as accessible sa kanila ang programs. Grabe.”

@HumBle_MisChief: “here comes Sen. Cynthia Villar saying our farmers are not competitive? let me ask her wasn’t she the one who remove rice fields to build subdivisions?? to be honest, you want to have competitive farmers? then give them higher pay…lowering their pay won’t do any good honestly.”

@anncrypto_: “Landlords like villar don’t have the right to speak ill about our farmers.” (Dindo Matining)