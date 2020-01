Villar sinisi carabao research sa mga batang bobo

GALIT na naman si Senador Cynthia Villar sa isang ahensiya ng gobyerno.

Sa pagkakataong ito, ang Philippine Carabao Center (PCC) ang kanyang pinag-initan dahil maliit lang ang kanilang budget sa produksyon ng gatas at mas inuuna pa umano ang pagbili ng mga bagong sasakyan.

Dahil sa kakulangan ng murang gatas, marami umano sa mga bata ay lumalaking mga bobo.

“Partly to blame kayo sa kabobohan ng mga bata. Ang mga bata pinapainom ng milk para tumalino. Ang dairy program ay partly to blame. Kung walang available na murang gatas para sa mga bata, paano iinom ng gatas ang mga bata?” litanya ni Villar sa mga opisyal ng agriculture department sa hearing sa Senado.

Ayon sa senadora, maliiit lang ang porsiyento ng produkisyon ng gatas sa bansa kaya malabong makainom ang mga mahihirap na bata sa bansa.

“Kasi ang dairy production natin is 1% of demand. 99% are imported. Ibig sabihin, kapag mahirap na bata, hindi na siya makakainom ng milk kasi mahal siyempre and imported. Mahirap kang bata, makakabili ka ba ng imported?” paliwanag naman ni Villar sa panayam kahapon ng mga reporter.

At dahil kulang aniya sa sustansiya ang bata dahil hindi nakakainom ng gatas, naapektuhan ang ‘mental ability’ ng mga ito.

“So iyon ang problema. So lahat ng mahirap na bata hindi nakakainom ng milk, kapag ganoon siyempre ang development ng kanilang mental ability ay affected,” sabi ni Villar, chair ng Senate Committee on Food and Agriculture.

“Ang sinasabi ko, hindi lang DepEd ang partly to blame but also iyong inability natin to provide good nutrition to our children,” sambit pa nito.

Noong nakaraang taon ay kinastigo rin ni Villar ang Department of Agriculture dahil sa paglalaan ng malaking budget sa corn research kaya pinutakti siya ng mga netizen. (Dindo Matining)