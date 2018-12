Villar rice bill salot, kontra sa mamamayan

NAGDAOS ng rally sa Mendiola Bridge sa Maynila kahapon ang mga kawani ng National Food Authority (NFA), mga magsasaka at small retailer upang ipanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-veto sa rice tarrification bill.

Nagbitbit din sila ng tarpaulin at plakard na bumabatikos kay Senador Cynthia Villar na tinawag nilang ­“Salot, Makadayuhan, Kontra Mamamayan” dahil sa ginawang pagsusulong nito sa Senate Bill No. 1998.

Ang mga raliyista ay binubuo ng NFA-NCR chapter, kasama ang Grain Retailers Association of the Philippines (GRECON).

Matatandaang inaprobahan na ng Senado at Kamara ang rice tarrification bill noong Nobyembre 29 at pirma na lamang ni Duterte ang kailangan upang maisabatas ito.

Isinulong ito sa Senado ni Sen. ­Villar na ang asawang si dating Senate President Manny Villar ay itinuturing na real estate tycoon.

Ayon sa mga raliyista, magreresulta sa pagbuwag ng NFA ang panukalang isinulong ni Villar at mawawala na ang mga ibinebentang murang ­bigas sa publiko.

“The government will stop selling low-priced but good quality NFA rice in the market for poor consumers. The NFA’s duty of providing accessible, affordable and food-safe rice to margi­nalized consumers thru its vast network of approximately twenty thousand accredited rice retailers nationwide will be discontinued,” giit ng grupo.

“This situation may lead to chaos and further manipulation of the supply and price of the staple by unscrupulous traders because government thru the NFA will no longer interfere in their business affairs,” babala pa nila.

Idinagdag pa nilang ang ipinagmamalaking P10 bilyong kada taon na Rice Competitiveness Enhancement Fund ay ‘fake news’ dahil makikinabang lamang dito ang private supplier at contractor ng farm machinery.