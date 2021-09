Villar, Razon pinakamayaman sa ‘Pinas

Nananatiling pinakamayamang Pilipino si dating Senador Manny Villar sa listahan ng Forbes magazine na ang kayamanan ay nasa US$6.6 bilyon o P330 bilyon.

Sumunod kay Villar si Ricky Razon na ang kayamanan ay nasa US$5.9 bil­yon o P295 bilyon.

Lumago ang kayamanan ni Villar sa real estate at construction at nagsimula siya sa Las Piñas na matagal nang pinamumunuan ng angkan ng kanyang asawang si Cynthia Aguilar Villar.

Pangatlo si Henry Sy Jr. ng pamilyang nagmamay-ari ng mga mall ng SM at mga bangko na $3.6 bilyon o P180 bilyon at sumunod naman sa kanya ang mga kapatid na sina Hans Sy at Herbert Sy , tig-$2.8 bilyon o P140 bilyon ang yaman.

Pang-anim si Andrew Tan, may-ari ng Megaworld at Emperador na ang kayamanan ay nasa $2.7 bilyon o P135 bilyon.

Pampito at pangwalo ang dalawa pang Sy, Harley Sy at Teresita Sy-Coson na ang kayamanan ay tig-$2.5 bilyon o P125 bilyon.

Pangsiyam si Tony Tan Caktiong ng Jollibee na ang kayamanan ay nasa $2.4 bilyon o P120 bilyon at pang-sampu ay si Ramon S. Ang ng San Miguel Corp. na ang kayamanan ay nasa $2.3 bilyon o P115 bilyon.

Sumunod si Elizabeth Sy ng angkan ng SM sa $2.2 bilyon o P110 bilyon at bumagsak naman sa pang-12 si Lucio Tan na ang kayamanan ay nasa $1.9 bil­yon o P95 bilyon. Pang-13 ang pamilya ni Ricardo Po Sr. na may-ari ng Century Tuna at Shakey’s na ang kayamanan ay nasa $1.5 bilyon o P75 bil­yon at sumunod si Iniqo Zobel na ang kayamanan ay nasa $1.2 bilyon o P60 bilyon.

Bumagsak sa pang-15 si Lance Gokongwei, $1.2 bilyon din o P60 bilyon at pang-16 si Roberto Ongpin, $1.1 bilyon o P55 bilyon ang yaman.

Natanggal sa listahan ng Forbes’ billionaires si Edgar Injap Sia II ng Mang Inasal at Double Dragon Properties. (Eileen Mencias)