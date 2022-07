Villar pinutol 100 taon balete para sa daan

Nabahala ang mga residente ng BF Resort Village sa Las Piñas City nang putulin ang ilang puno sa tabi ng Zapote River para sementuhan at gawan ng kalsada sa tabi ng isang subdivision.

Ayon sa mga residenteng nakausap ng Abante, nakita na lamang nilang may mga backhoe at heavy equipment sa maliit nilang kalye at simulang putulin at hukayin ang mga puno.

May puno ng narra at mangga na mahigit 40 dekada nang nakatayo sa tabi ng ilog ang pinutol at may puno rin ng balete na mahigit 100 taon na ang tanda ang sasagasaan ng ginagawang kalsada na ipinatayo ng mga Villar pa¬punta sa kanilang farm sa Bacoor.

Walang nakalagay kung ang gumagawa ng kalye ay taga-munisipyo ng Las Piñas at wala ring nakapaskil na building permit o tree cutting permit nang puntahan ito ng Abante.

Gayuman ay inamin ng kampo ni Senadora Cynthia Villar na sila ang gumagawa ng kalye at mayroon silang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources sa pagputol ng puno.

Aniya, kailangan daw putulin ang mga puno para makagawa ng kalye. Ang kalyeng ginagawa ay katabi lamang ng F. De La Cruz Street sa loob ng BF Resort na naghigpit na sa pagpasok ng mga tagalabas sa subdivision na walang sticker para mapangalagaan ang seguridad ng mga residente.

“We have DENR permit,” sabi ni Villar. Magtatanim umano sila ng 1,000 puno para palitan ang 16 na puno na kanilang puputulin.

Tinutulan ng mga residente ang pagpapatayo ng mga Villar ng tulay mula sa kanilang subdivision papunta sa Villar farm sa Bacoor ngunit tinuloy pa rin ang proyekto. (Eileen Mencias)