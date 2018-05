Villar napikon sa Vista Land issue, nagkalat sa CA

Hindi napigilan ni Senador Cynthia Villar na u­malma sa isa sa mga kumokontra sa ad interim appointment ni Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary John Castriciones matapos siyang kuwestiyunin sa land conversion ng mga lupang sakahan upang gawing subdibisyon.

Sa pagdinig kahapon ng Committee on Agra­rian Reform ng Commission on Appointments, sinagot ni Villar ang kinatawan ng Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan na si Elvie Baladbad.

Ilang beses kasi binanggit ni Baladbad ang Vista Land na inaakusahan na kasama sa mga developer na nagko-convert ng farm land bilang subdibisyon.

“Ang tanong ko po kay Secretary Castriciones kung kaya ba niyang kasuhan ang Vista Land (dahil sa conversion ng mga lupang sakahan),” sabi ni Baladbad.

“May I answer? I just want to inform Elvie, bakit ba ang Vista Land ang lagi mong binabanggit. Ang dami-daming nagtayo ng bahay sa Pilipinas. Bakit ba puro Vista Land? Galit ka ba sa akin? Is this a political issue or legit issue?” sagot ni Villar.

“This is a legitimate issue, Senator. Napakatagal na po nito at hindi nagagalaw. Bakit Vista Land? Eh meron po ka­yong pag-aari sa San Jose Del Monte, Bulacan at malapit kami du’n,” ayon kay Baladbad.

“Hindi na po namin pag-aari ‘yun, nasa BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) at nabenta na sa Ayala make sure that your data are correct. Andami-daming developer sa bansa puro Vista Land ang binabanggit mo,” sagot ni Villar.

Sinabi ni Baladbad na tinanong niya ang nasabing isyu dahil hanggang ngayon nakabinbin pa rin sa Senado ang panukalang National Land Use Act

Natigil lang ang sagutan nang umawat si CA Committee on Agrarian Reform chairperson Senador Grace Poe.