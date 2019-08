Villar nahibulong sa underspending sa Sugar Regulatory Commission

Ginawomg pagsermon ni Senadora Cynthia Villar ang mga opisyal sa Sugar Regulatory Administration (SRA) tungod kay napakyas kini sa paggamit sa pundo nga gitagana alang sa pagpatuman sa programa sa industriya sa asukar ubos sa Sugarcane Industry Development Act (Sida).

Gikahibolung sa senadora kung nganong gamay lang kaayo ang nagamit nga pondo sa SRA nga unta P2 bilyon ang gigahing pondo aron tabangan ang mga mag-uuma sa tubo sa nasud.

Tungod kay wala kaayo nagamit ang pondo, gikuhaan ang pondo sa SRA ug nahimong P1.5 bilyon na lang niadtong 2017, P1 bilyong 2018 ug P500 milyon lang karong 2019.

“Don’t ever underspend because the DBM [Department of Budget Management] will cut your budget because sasabihin nila, hindi nyo siguro kailangan ng pera kaya cut nang cut yan kaya every year,” litaniya ni Villar sa hearing.

Apan ang pagpasabot ni SRA Chief Hermenegildo Serafica, P914 milyon ang nagasto sa ahensiya alang sa infrastructure projects, P85 million sa block farms, P48 milyon sa socialized credit ug P90 milyon alang sa mga scholarship.

Bisan pa man sa pagpasanot ni Serafica, wala gihapon lung-i ni Villar sa pagsermon kanila.

“Kaya kayo cinut nang P1.5 billion. You were only able to implement P1 billion in 2016, so cinut kayo ng DBM,” matud ni Villar.

“Napakaraming pwedeng paggamitan ng pondo para matulungan ang mga sugar industry players, lalo na ang mga maliliit na magsasaka. Bakit nagkaroon ng underspending?” pangutana sa senador. (Jess Campos)