Villar nagsugo ng tauhan sa sinuhulang mayor

By Jojo de Guzman

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inatasan diumano ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar ang isang mataas na opisyal ng kanyang kagawaran para linawin sa nagrereklamong alkalde ng San Antonio, Nueva Ecija ang kontrobersiya sa realignment ng pondo para sa apat na flood mitigation projects sa natu­rang bayan na kasama sa 2017 General Appropriations Act (GAA).

Nabatid ng Abante kay Mayor Arvin Salonga na may gagana­ping pag-uusap ngayong weekend, sa kagustuhan din umano ni Villar na maliwanagan ang buong pangyayari.

Handa umano si ­Salonga na ilahad ang mga tinanggap na mga dokumento, na nagpapalipat ng P155 milyong pondo para sa apat na slope protection dikes.

Kasama rin ang “mo­dification” para sa isang dike project na isinusuhol sa halagang P30 milyon na pirmado ng isang senior undersecretary.

Dahil dito ay kasong technical malversation ang pinaghahandaang ihain umano ng tanggapan ni Salonga laban sa mga bata ni Villar na may kinalaman sa realignment ng pondo sa nasabing proyekto.

“Ang tanong kasi diyan ay puwede bang with just an administrative act magre-realign ang pondo na nakasaad sa General Appropriations Act?” ayon pa kay Salonga.