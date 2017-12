Villar kumanta kay Ping sa P68B roadway scam

Mistulang sumabog sa mukha ni Senador Cynthia Villar ang pag-amin diumano ng anak nitong si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar kay Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa eskandalosong isyu ng P68 bilyong pondo na gustong ilaan ng kagawaran para sa mga kaduda-dudang right-of-way claimants.

Sa gitna ng kinakaharap na budget cut ng DPWH, nagpasalamat pa umano ang Kalihim kay Lacson dahil sa ginawa nitong pagbubunyag ng sinasabing pork barrel sa panukalang budget ng kagawaran para sa susunod na taon.

Ayon kay Lacson, nagkausap sila ni Villar at ikinatuwa pa nito ang naging hakbang niya kasabay ng mga paliwanag sa ilang isyu sa budget ng DPWH.

Hindi idinetalye ni Lacson kung ano ang mga napag-usapan nila ni Villar subalit ipinahiwatig ng senador na mayroong inamin sa kanya ang Kalihim ng DPWH tungkol sa ibinunyag niyang right-of-way scam sa kagawaran.

“He was explaining to me. Sabi ko magkakampi tayo rito because alam kong nape-pressure ka rin ng mga legislator. And he acknowledged it,” sabi ni Lacson.

Isinulong ni Lacson ang pagtapyas sa budget ng DPWH kabilang na ang P68 bilyon para sa right-of-way.

Nauna rito ay binanatan ni Lacson ang ina ng Kalihim dahil sa pagta­takip umano sa right-of-way scam.

“Si Senador (Cynthia) Villar pa nga mismo nag-manifest sa floor nu’ng plenary deliberations namin on the DPWH budget na kaya raw malaki lagi ang underspending ng ahensiya, kasi ang mga politiko daw, insert nang insert ng budget para sa road projects,” ayon kay Lacson.

Samantala, kinumpirma naman ni Senate committee on finance chairperson Loren Legarda na handa silang ibalik sa DPWH ang tinapyas na budget subalit kailangan munang depensahan ng ahensiya ang mga proyekto nito.

“Susuriin namin para ang mga makaltas kung meron man ay hindi mga ongoing project o ‘yung mga gagawin for implementation pero may mga proyekto na may problema sa right of way issues, ibig sabihin ‘yung mga proyekto na hindi pa maaaring gawin,” sabi ni Legarda.





Tiwala naman si Legarda na hindi ito magi­ging dahilan ng deadlock sa bicameral conference committee at maipapasa ang panukalang budget sa takdang panahon.

“Minsan lang nagkaroon ng reenacted budget. I am optimistic and confident that there will be no reenacted budget,” diin ni Legarda.