Villar kapit-tuko sa imbestigasyon sa Boracay

HINDI bibitawan ni Senador Cynthia Villar ang pag-iimbestiga sa Boracay bagama’t sinasabing may conflict of interest sa kanya matapos ang pag-amin nito na may negosyo ang kanilang pamilya sa isla.

Nauna rito ay kinumpirma ng senador na sila ang may-ari ng isa sa mga hotel sa Boracay subalit binigyang-diin na walang conflict of inte­rest sa kanilang negosyo na tiniyak nitong sumusunod sa environmental laws ng bansa.

Si Villar ang chairperson ng Senate committee on environment and natural resources na nagsasagawa ng im­bestigasyon sa kundis­yon ngayon ng Boracay.

“Meron kaming investment, a very small investment in Boracay but we are in 139 towns and cities in the Philippines, isang magsara na bayan walang effect sa aming kompanya so I don’t care,” sabi ni Villar.

Inamin ng senador na ang Boracay Sands na pag-aari ng kanilang pamilya ay isang 50-room hotel na nakatayo na nang kanilang mabili at ginagamit lamang aniya ito para mapag-aralan ang hotel business.

“I have done so much for the environment and I am still doing it ako nga ang nakipaglaban para ma-maintain ‘yung wetland sa Las Piñas so I don’t think there is conflict of interest here,” saad ni Villar.

“In fact before I went to Boracay I asked our company kung com­pliant ba kayo kasi kung hindi kayo compliant I will not go to Boracay, ipapahiya ninyo pa ako,” dagdag pa ng senador.