Villar, Congress sapol sa P68B right-of-way scandal

Tinabla ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang tanggapan ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar at maging ang ilang mga kasamahan niya sa Senado at Kamara matapos ibunyag na kinokontra ang kanyang isinusulong na pagtatapyas sa P627.77 billion budget ng kagawaran sa susunod na taon.

Gusto kasing mangyari ni Lacson na tapyasin ang P68 bilyon na inilaan sa 2018 budget ng DPWH na gagamitin diumano para sa pagbabayad ng right-of-way.

Isa ito sa naging sentro ng talakayan kamakalawa nang magkaharap ang mga miyembro ng bicameral conference committee sa Kamara dahilan upang umalma ang mga mambabatas mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil na rin sa kanilang mga proyekto na matatamaan kapag tinapyasan ang budget ng DPWH para sa right-of-way.

Ipinunto ni Lacson na ang isyu sa right-of-way ang pangunahing dahilan ng napakalaking pondo na hindi nagamit ng DPWH ngayong taon.

“Kasi hindi mo pa nase-settle ‘yung dadaanan ng kalsada, paano ka magtatayo ng kalsada?” ayon kay Lacson. “Pinondohan ‘yung civil works and yet hindi pa nare-resolve ‘yung right-of-way. So kung hindi pa nga nare-resolve o naayos ‘yung ROW, paano magko-commence ang civil works?” diin ng senador.

Bukod dito, pinuna rin ni Lacson ang napakaraming “John Does” at “Unknown” sa listahan ng mga sinasabing claimant ng right-of-way na isinumite ng DPWH.

Aminado si Lacson na may mga mambabatas na lumapit at nagsabi ng pagtutol sa kanyang desisyon na tapyasan ang naturang budget sa right-of-way.

“Ang sabi ko, hindi ko alam na projects n’yo ‘yun. Malay ko ba, eh alam ko naman wala na talagang pork,” dagdag ni Lacson.

Dahil naman dito, ipatatawag ni Lacson ang mga kinatawan ng DPWH upang depensahan na manatili ang kanilang budget.

Sinabi ni Lacson na nagpasya ang bicameral conference committee na hatiin na lamang ang grupo sa dalawa na pamumunuan nina Senador Loren Legarda para sa Senado at Davao City Rep. Karlo Alexei Nograles sa panig ng Kamara para siyang paplantsa sa ilang hindi pa mapagkasunduan na probisyon sa panukalang budget.





“There are a lot of disagreeing provisions ng House at Senate version. That’s what we will reconcile because that’s the essence of the bicameral committee,” ayon kay Lacson, vice chairman ng Senate committee on finance.

Maging si Nograles ay nagulat din sa iminungkahi ni Lacson gayong marami umanong proyekto dito ang Pangulo partikular ang flagship infrastructure program ng administrasyon na tinawag na “Build Build Build”.

Ngunit una nang tiniyak ni Lacson sa mga mambabatas na may proyektong tatamaan sa kanyang proposed budget cut at bibigyan sila ng pagkakataon para ihayag ang kanilang saloobin upang mabigyan ng remedyo.

Una nang nagduda si Lacson sa right-of-way projects ng DPWH dahil may mga pangalan diumanong nakalista dito na tanging “John Does” lang ang nakalagay o kaya naman ay “Unknown” bilang mga claimant o may-ari ng mga lupa o establisimi­yentong masasagasaan sa mga nabanggit na proyekto ng kagawaran.

Para kay Lacson, paanong babayaran ng pamahalaan kung “John Doe” o “Unknown” ang nakalagay na mga claimant na nakasaad sa listahan ng DPWH.