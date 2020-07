Villar condo butata

Ipinatigil ng Baguio City Council ang pagpuputol ng mga puno sa lungsod para bigyang-daan ang pagtatayo ng condominium building na pag-aari ng bilyonaryo at dating Senador Manny Villar.

Sa isang resolusyon, inatasan ni City Council presiding officer Vice Mayor Faustino Olowan ang Vista Residences Inc. na suspindihin ang pagputol ng 24 pang mga puno sa Purok 3, Outlook Drive Barangay, habang tinatalakay nila ang usapin bilang gabay sa mga ilalatag nilang batas sa siyudad.

Nauna nang naipaputol ang 53 pine tree sa Outlook Drive Village at isang Norfolk pine tree sa Purok 3 Outlook Drive sa lupang pag-aari ng mga Villar nakaraang buwan.

Bagamat aprubado ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang construction project ng mga Villar, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nalulungkot siya sa pagkakaputol ng mga puno dahil isa aniya itong dagok sa isinusulong nilang Regreening Master Plan para sa Baguio City.

Samantala, isang online petition din ang inilunsad ni Michael Bengwayan para tangkaing pigilan ang pagpuputol ng mga puno na aniya ay malaking tulong para sa kanilang kapaligiran.

May nakalap ng 17,070 lagda mula sa target na 25,000 pirma ang petisyon na hihiling kay Magalong para ipatigil ang pagpuputol ng mga puno.

Nilinaw naman ni DENR -CAR regional director Ralph Pablo na maaaring ipagpatuloy ang pagpuputol sa natitira pang 24 puno dahil sa nakuhang Special Private Land Timber Permit (SPLTP) ng kompanya.

Gayunman, sinabi ni Vista Residences consultant Teresita Castro na nakatakdang mapaso ngayong araw ang SPLTP na inisyu sa kanila ng DENR. Nauna nang sinabi ni Vista Residences services head Allan Santos na hindi na maaaring baguhin ang architectural plan ng itatayong istraktura para manatiling nakatayo ang mga puno sa lugar.

Ang Vista Residences Inc., ay kompanyang nasa ilalim ng Vista Land & Lifescapes Inc. (VLL) na pag-aari ng negosyanteng si Villar, ang itinuturing na pinakamayaman ngayon sa Pilipinas batay sa Forbes’ Millionaires 2020 list.

Asawa siya ni Sen. Cynthina Villar na chairperson ng Senate committee on environment and natural resources, at Senate committee on agriculture and food. (Mia Billones)