Villar butata sa pagbida ng NLEX, SLEX

Pinaalalahanan ng mga netizen si Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar na maghinay-hinay sa pagyayabang kaugnay sa pagtatayo ng Metro Manila Skyway project na nagdurugtong sa North Luzon Expressway (NLEX) at South Luzon Expressway (SLEX).

Ito’y matapos mag-viral sa social media ang larawan ng Skyway sa Facebook page ni Villar nakaraang linggo na may caption na “Made my day. Ang ganda mo, Pilipinas (Philippines, you are beautiful).”

Dahil dito, hindi nakatiis ang mga netizen sa himig pagyayabang ng kalihim at isa rito ay nagkomento ng “#SalamatPNoy Please acknowledge the admin that made this infra project possible.”

Bumaha ang mga komento ng netizens para paalalahanan si Villar na kredito ng administrasyon ng yumaong si dating Pa­ngulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III ang Skyway 3 kung kaya’t hindi ito dapat na inaangkin.

Alam anila ni Pa­ngulong Duterte na pakikinabangan ito ng publiko kaya’t itinuloy at tinapos ito sa ilalim ng Build program ng kanyang administrasyon kung saan ang DPWH ang nangasiwa sa konstruksyon.

Pinangunahan ng yumaong si PNoy ang P26 billion Metro Manila Skyway Stage 3 Project noong Enero ng 2014 at target sana itong matapos noong 2017.

Magdurugtong ito sa SLEX at NLEX na mag-uumpisa mula sa Alabang hanggang Balintawak.

Samantala, naniniwala ang netizens na ginagamit ng kalihim ang nasabing proyekto para magpabango sa publiko dahil sa plano umano nitong pagtakbo sa pagka-senador sa eleksiyon sa 2022. (Mia Billones)