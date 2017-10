Villar, Andanar paramihan ng Asec, Usec

Mistulang may paligsahan sa paramihan ng undersecretaries at assistant secretaries sa dalawang mahalagang tanggapan ng gobyerno.

Partikular dito ang Department of Public Works and Highways (DPWH) at ang Presidential Communications Operations Office (PCOO).

Batay sa directory index ng DPWH na pina­ngangasiwaan ni Secretary Mark Villar, mayroon itong pitong undersecretaries, kabilang na ang Senior Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao.

Batay sa deskripsiyon ng mga posisyon, mayroong undersecretary for technical services, undersecretary for planning and PPP, undersecretary for support services, at undersecretary for legal affairs and priority projects.

Kabilang din dito ang undersecretary for UPMO operations at undersecretary for regional operations in Luzon.

Bukod sa undersecretaries, mayroon ding apat na assistant secretary ang nabanggit na kagawaran na may kanya-kanyang tinututukang gampanin sa Regional Operations in the Visayas, Regional Ope­rations in Luzon, Technical Services at Support Services.

Samantala, mayroon namang anim na undersecretaries at walong assistant secretaries ang PCOO na pinangangasiwaan ni Secretary Martin Andanar.

Sa sandaling bakantehin ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang kanyang posisyon ay magiging lima na lamang ang undersecretary sa PCOO dahil ang incoming spokesman na si Harry Roque ay may cabinet secretary level batay na rin sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nang ianunsiyo ang bagong tagapagsalita ng Malacañang.

Bawat undersecretary ay may kanya-kanyang hinahawakang trabaho sa PCOO gaya ng Administration and Finance, Good Governance and Government-Owned and Controlled Corporations, Legal Affairs and Chief of Staff, New Media at Media Accreditation and Relations Office.

Sa mga assistant secretaries naman ay mayroong nakatoka bilang Chief Information Officer, Policy and Legislative Affairs, Operations, Special Concerns, Content and Messaging, Chief Brand Integrator, Media Accreditation and Relations Office, at Social Media.





Pinakabagong nadagdag sa puwesto sa PCOO ay si Undersecretary Lorraine Badoy na nanggaling sa Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD).

Sa administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III, may dalawang undersecretary at dalawang assistant secretary ang PCOO.

Ang mga ito ay undersecretary for administration and finance, undersecretary for operations, assistant secretary for legislative affairs at assistant secretary for electronic data processing division.

Magbayaw sa pinsan sina Villar at Andanar. Ang anak ni Las Piñas Mayor Nene Aguilar, na kapatid ni Senador Cynthia Villar, ang asawa ni Andanar.