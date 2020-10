Villanueva kampeon sa chess

Kuminang si dating Adamson University standout Jerome Villanueva upang magkampeon sa Robert Racasa Birthday Online Chess Celebration Bullet Tournament nitong Linggo.

Tumapos siyang may 121 points mula sa 42 games na may win rate 83 percent at performance rating 2581 para magwagi sa event na nilahukan ng 281 players.

Inorganisa ito ng Bayanihan Chess Club at suportado ni Grandmaster of Memory Robert Racasa at ng kanyang maybahay na si Marife Berthe Murillo-Racasa.

Nakopo ni Rowel Roque ang second spot na may 115 pts. sa 46 games na may win rate 80% at may performance rating 2552. Third place si Andres Bautista na may 107 markers na may 58 games at win rate 64% na may performance rating 2403. (Elech Dawa)