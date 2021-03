Vietnam matagumpay na nakapag-clone ng mga baboy

Sa unang pagkakataon nagtagumpay ang mga Vietnamese scientist sa pag-clone ng mga baboy.

Ayon sa Vietnam News, apat na malulusog na baboy ang isinilang noong Marso 10 gamit ang somatic cells mula sa tissue ng tenga.

Sinimulan ng National Institute of Animal Sciences ang proyekto upang pag-aralan ang pag-clone ng baboy gamit ang somatic cell nuclear transfer technology noong July 2017.

“Vietnamese scientists have been creative and determined to apply world achievements to develop Vietnam’s own achievements in the context of limited equipment and facilities,” pahayag ni Dr. Pham Cong Thieu ng nasabing ahensya.

Dahil dito, nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa pagsasaliksik sa pag-apply ng animal cloning technology sa pag-aanak, pagpreserba sa mga bihira at mahalagang hayop pati na paglikha ng hayop na lumalaban sa mga sakit at epekto ng climate change.

Makakatulong din umano ito upang makalikha ng cloned pig para sa organ transplant sa hinaharap.

Magugunitang unang nagtagumpay sa paggamit ng somatic cell nuclear transfer technology ang United Kingdom noong 1996 nang makalikha ang mga scientist ng cloned na tupa na pinangalanang ‘Dolly’. (Issa Santiago)