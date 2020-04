Vietnam kinampihan ng Pinas sa banggaan sa South China Sea

Kinampihan ng Pilipinas ang Vietnam matapos na palubugin ng Chinese ship ang isang Vietnamese vessel sa pinag-aagawang South China Sea noong nakaraang linggo.

Matatandaan na ang mga mangingisdang Vietnamese ang sumaklolo sa 22 Pilipinong mangingisda matapos na lumubog ang kanilang fishing boat nang banggain ng Chinese vessel sa West Philippine Sea noong Hunyo 2019.

“Our own similar experience revealed how much trust in a friendship is lost by it; and how much trust was created by Vietnam’s humanitarian act of directly saving the lives of our Filipino fishermen,” ayon sa statement ng Department of Foreign Affairs.

“We have not stopped and will not stop thanking Vietnam. It is with that in mind that we issue this statement of solidarity.”

Sa ulat ng South China Morning Post, binangga ng Chinese ship ang fishing boat na may 8 tripulanteng Vietnamese sa Paracel Islands noong Abril 2. Lahat ng tripulante ay hinuli ng barko ng China pati na ang mga crew ng dalawang Vietnamese fishing boat na sumaklolo sa kanilang mga kababayan.

Pinalaya lamang ang mga Vietnamese crew noong kinagabihan ng Abril 2.

Ayon sa DFA, hindi ito ang panahon na makipagbangayan ang mga bansang nag-aagawan sa South China Sea dahil sa kinakaharap na problema sa coronavirus disease pandemic.

Bukod sa Pilipinas at China, ang iba pang umaangkin sa malaking bahagi ng South China Sea ay ang Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia at Taiwan.