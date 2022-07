Vietnam ‘ampalaya’ sa PH women’s team

HINDI maka-get over ang nahubaran na dating ASEAN Football Federation (AFF) Women’s champion na Vietnam mula sa nalasap nitong masaklap na kabiguan sa kamay ng nagkampeon na Philippine National Women’s Football Team bago napurnada sa labanan sa ikatlong puwesto sa nakatapat na Myanmar.

Isang araw matapos umuwing luhaan ay kumalat ang isang post ng koponan sa litrato ng Filipinas na nakalagay sa kada isang manlalaro ng Pilipinas ang bandila na iminumuwsetra kung anong tunay na bansa ang inirerepresenta ng bawat isa sa paglalaro sa katatapos lamang na torneo.

The Philippines women’s squad with 21/27 immigrant (18 American players) has easily won the Southeast Asian championship. They crushed the 2 biggest opponents, 4-0 Vietnam and 3-0 Thailand,” ayon sa translation ng nasabing post.

Una nito ay walang talo at walang pinayagang makaiskor ang Vietnam sa isinagawang Group Stage ng torneo bago na lamang ito nablangka at nasalpakan ng apat na goal ng mga Filipinas sa matira-matibay na semfinals.

Hindi din makapaniwala sa nasabing post ang Vietnam na nagawang talunin ng Pilipinas ang Thailand, 3-0. (Lito Oredo)