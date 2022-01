Video ni Duterte na ‘wag pa-booster fake news- Malacañang

Nanawagan ang Malacañang sa publiko na huwag magpadala sa kumakalat na maling impormasyon gamit ang video clip ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang layunin ay sirain ang booster shot campaign ng gobyerno.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na ginamit ng mga nasa likod ng disinformation campaign ang lumang video clip ng pangulo na tama na ang dalawang doses ng COVID vaccine.

Ang kumakalat na video clip aniya ay pahayag ng pangulo sa kanyang Talk to the People noong September 30, 2021 kung saan hinihikayat ang publiko na magpabakuna at madagdagan ang 21 million fully vaccinated habang hinihintay na maaprubahan ang pagbibigay ng booster shot.

Gustong palitawin aniya ng mga nagpapakalat ng lumang video clip ng presidente na hindi na kailangan pang magpa-booster shot.

“The said video clip should be viewed in the proper context. At that point, 21 million of our countrymen were fully vaccinated, and our priority was to increase this number, which is why the provision of booster shots has yet to be approved,” ani Nograles.

Sinabi ni Nograles na isa itong panlilinlang na ang layunin ay si¬rain ang vaccination program ng gobyerno laban sa COVID-19.

Nagbabala ang Palasyo na huwag magpadala sa mga ganitong propaganda dahil malinaw ang layunin ng mga nasa likod nito na gustong ilagay sa peligro ang kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)