Video ni Alden parangal sa mga lola

Binigyang-halaga ni Alden Richards ang mga elderly sa shooting ng music video para sa latest single niyang I Will Be Here. Kaya naman sa shoot nito, sa tirahan ng mga elderly niya piniling gawin ang video.

Nais niyang magsilbing paalala rin ang kanta na bigyang-halaga ang mga lolo at lola kahit matatanda na.

“For me, since everything is happening so fast lately, marami ta­yong nakakalimutan. The music video is a reminder na nandiyan pa sila. We still have people to take care of. That’s really the purpose of the video – for people to be reminded na nandiyan pa sina lolo at lola,” rason ni Alden.

Personal choice niyang maging single ang kanta dahil sa taglay nitog mensahe. Eh, no wonder, maraming senior citizen ang nagmamahal sa kanya dahil sa ugali niyan ito.

Matatandaan na isang lola ang binigyan niya ng monthly allowance nang malaman niya ang kuwento ng buhay nito sa Sugod Bahay segment ng Eat Bulaga. Sa isang out of town show, nilapitan at niyakap ang isang lola na sumugod sa ve­nue kahit na nga bagong opera ang lola.

Marian, Dingdong non-stop sa paggawa ng second baby

Non-stop ang pagsubok ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera para masundan na si Baby Zia. Aba, pumuslit silang dalawa nu’ng Sunday patungo sa Lipa, Batangas para tanggalin ang lamig ng panahon dala ng hanging habagat, huh!

Eh sa suot na two-piece bikini ni Yan Yan habang nakalublob sa pool na inilabas niya sa kanyang Instagram, imposibleng hindi mag-init si Dong sa kanya!

Eh, doble ang kayod na gagawin ni Dingdong sa trabaho ngayon dahil may TV series na siya, may pelikula pang ginagawa, huh! Hangga’t hindi pa nasasabay ang dalawang trabaho, aba samantalahin na nila ang mga nalalabing araw para makabuo!

Next month, August, eh birthday month na ng mag-asawa. Aba, kapag nakabuo, bonggang regalo nila ang baby sa isa’t isa!