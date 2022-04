Video ng panghihimas ng ‘DFA exec’ kumakalat

Nagagalak tayo sa umaapaw na impormasyon na ating tinatanggap mula sa hanay ng rank and file ng Department of Foreign Affairs (DFA) kaugnay ng isinampang reklamong sexual harassment ng isang nakababatang Foreign Service Officer (FSO) laban sa isang mataas na opisyal ng kagawaran na itinago natin sa pangalang “Mr. Do”.

Bakit daw Mr. Do? Kasi sobrang hilig makipag ‘do’, gets nyo?

Isang video clip ang nakarating sa atin kung saan makikitang nakatalikod sa camera ang umano’y DFA official habang hinihimas ang likuran at parteng puwetan ng isang babaeng nakaitim. Ito ay nagaganap sa isang seremonya sa loob ng DFA habang nakamasid ang maraming tao sa kabastusan na nangyayari sa kanilang harapan.

Kaya naman napipintong mamuo ang isang #MeToo movement sa loob ng kagawaran na maaring maglunsad ng malawakang imbestigasyon sa umano’y iba pang kabulastugan nitong si Mr. Do.

Ang #MeToo movement, isang social action na nagmula sa Estados Unidos na ang layunin ay labanan at isapubliko ang mga pang-aabusong sekswal at sexual harassment na nangyayari sa iba’t-ibang sangay ng lipunan.

Marami sa nagpadala sa atin ng mensahe ang nanawagan na sana’y imbestigahan itong si Mr. Do ng isang “independent body” upang maalis ang umano’y agam-agam sa posibleng ‘whitewash’ sa pagdinig na ginagawa ng Committee on Decorum and Investigation (CODI) ng DFA.

Marahil ay alam na din ngayon nitong si Mr. Do na ang nagrereklamong batang FSO ay kapamilya umano ng isang dating mataas na opisyal ng nakaraang administrasyon na kilala rin bilang isang magaling na abogado.

Kilala ang nasabing opisyal na kaanak ng nagreklamo na matapang at ‘di umatras sa mga pagisisiwalat ng korapsyon laban sa mga higanteng tiwali sa pamahalaan.

Marami din sa nagpahayag ng suporta sa umano’y biktima ang nalulungkot dahil sa kahihiyan na idinulot nitong si Mr. Do sa departamento na mas kilala na isa sa mga kapita-pitagang tanggapan ng pamahalaan.

“DFA is so destroyed… is so in the gutter with this… if true,” mensahe ng isang senior DFA official na ayaw ipabanggit ang pangalan.

Habang isinusulat natin ang kolum na ito, nakikipag-ugnayan na rin sa tanggapan ng ilang mambabatas at Gabriela ang mga nais sumuporta sa nakababatang FSO sa layuning turuan ng leksyon ang mga nag-aabuso sa kanilang puwesto.

Pero teka, habang ligalig ang marami sa DFA rank and file ay nasaan naman kaya nakalugar ang dati’y matabil na bungangero sa Twitter na si DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. sa usaping ito?

Nakakabingi ang katahimikan ni Locsin sa reklamo laban kay Mr. Do kumpara sa enerhiyang ibinuhos nito sa kaso ni dating Ambassador sa Brazil na si Marichu Mauro.

Matatandaan na isa si Locsin sa mga mariing kumastigo kay Mauro matapos kumalat ang video ng huli habang umano’y sinasaktan ang kasambahay noong siya ay nakadestino pa sa Brazil.

Meron bang kaugnayan si Locsin kay Mr. Do? Nagtatanong lang Secretary, and welcome back po sa inyong mga maligayang paglalakbay!