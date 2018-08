Video ng ‘kasal’ nina Jessy, Luis kumalat

Isang video ang lumabas na kung saan ay pinag-uusapan na nina Lucky Manzano at Jessy Mendiola ang kanilang kasal.

Pahapyaw lang ito, pero sa kanilang mga tagahanga at mga matagal nang gustong marinig ito sa kanila ay kilig-kiligan talaga ang dating ng video na ‘yun ng dalawa.

Walang detalye sa kanila ang planong ito, pero marami ang nagsasabing mukhang seryoso na ang dalawa sa usapin ng kasalan blues.

Pero, ayon naman sa iba, waiting daw sila sa seryosong pag-alok nito ng kasal sa kanyang dyo­wa, dahil up to now, wala pa ngang engagement na nangyayari.

For those who know Luis, baka it would come as a surprise nga raw para kay Jessy na minsan na ring nagsabi na hindi pa naman talaga siya nagmamadaling mag-asawa.

Ang talagang nagmamadali na ay si Ate Vi dahil gustong-gusto na niyang magkaapo, at full support siya sa relasyon ng dalawa.

Ang ama naman ni Luis na si Edu Manzano ay ayaw ding pre­syurin ang anak dahil mas mahirap raw sa lalaki ang magdesis­yon na pilit at hindi pa talaga buo ang loob.

Sa tingin naman daw niya ay wala nang sagabal sa dalawa kung sakaling magplano na ito at maging siya ay buo ang suportang ibibigay sa anak.

‘Yun na !