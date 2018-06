Video ng kamachohan ni Rocco mabenta sa mga fan

Sa pamamagitan ng isang video, ipinakita ni Rocco Nacino ang kanyang sariling experience sa pagbabawas ng timbang. Regalo niya ito sa mga katulad niyang gustong magkaroon ng healthy lifestyle.

Pag-amin niya, mahirap hanapin ang momentum sa pagwo-work out. Kaya ibinahagi niya ang kanyang naging ‘Journey From Fat to Fit’ sa kanyang Instagram at official Facebook page.

Ayon sa Kapuso actor, “I realized that it’s not just to get to your goal. It’s how you maintain it, why you’re doing this, who you’re doing this for. It’s true what they say, you have to trust the process. You will be surprised with the things you will discover along the way.”

Maganda ang naging kinalabasan ng video, at syempre ipinakita niya ang kanyang tagumpay nang rumampa siya sa Bench Fashion Show! His hard work paid off dahil marami ang nakasaksi sa ganda ng katawan niya noong gabing iyon kaya dapat pagkatiwalaan ang mga tips ng Kapuso actor pagdating sa fitness.

Julie Anne in love sa gitara

Nakakatuwang panoorin ang mga Kapuso heartthrob na sina Gil Cuerva at Kiko Estrada sa kanilang morning serye na My Guitar Princess. Ayaw kasing patalo ng mga karakter nilang sina Elton (Gil) at Justin (Kiko) sa pagpapapansin kay Celina (Julie Anne San Jose).

Ang mga manonood nga, hati na kung #TeamElton ba sila o #TeamJustin. Pareho kasing may chemistry with Julie Anne sina Gil at Kiko kaya naman ‘di namin masisisi ang viewers kung pati sila malito.

Eh, si Celina kaya, sino ang pipiliin—ang kanyang childhood friend na si Elton o ang kanyang shoulder to cry on na si Justin? Baka naman sa huli ay si Bob ang magwagi, huh! Bob ang pa­ngalan ng gitara ni Celina sa serye na gamit niya sa kanyang pagkanta. Eh mukhang mas in love pa yata si Celina sa gitara niya?

Kris, Matt nakatulong sa ratings ng ‘The Cure’

Patuloy na tinututukan ngayon ang action-series ng GMA na The Cure lalo na nang pumasok sina Kris Bernal at Matt Evans dito bilang sina Myra at Elmer. Nadadala ang mga fan sa bawat emosyon na ipinapakita nila rito.

Pati na rin ang comedy na dinadala ni Jimboy (John Feir) ay ikinatutuwa ng Kapuso viewers. Pero mas na-excite ang mga manonood dahil sa mga bagong pagsubok na kinakaharap nila ngayon matapos makagat ng infected ang anak nila na kalaro ni Hope (Leanne Bautista). Matago kaya ni Myra ang kanyang anak sa kanilang basement nang matagal na panahon? Manatili pa rin kaya siyang kakampi ng pamilya Salvador ngayon?