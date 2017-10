Video ng binugbog na Maute sinisiyasat

By Betchai Julian

Masusi nang iniimbestigahan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang video nang pambubugbog ng ilang sundalo sa isang suspected member ng Maute Group sa Marawi City.

Sinabi ni AFP Spokesman Maj. Gen. Restituto Padilla, sa kasalukuyan ay hindi pa nila makumpirna kung authentic ang nasabing video at itinuturing itong isang isolated incident o isang bagay na hindi napigilan dahil sa bugso ng damdamin dahil sa mga naging karanasan nila sa pakikipagsagupa sa mga terorista.

Ayon kay Padilla, bagama’t naiintindihan nila ang bugso ng damdamin ng mga sundalo ay hindi katanggap-tanggap ang inasal ng mga nakita sa video.

“Sinisikap po naming malaman ito pero hindi po ito katanggap-tanggap na pag-uugali ng mga sundalo pero naiintindihan po namin ang mga nararamdaman ng mga sundalo na nasa battle field noon, marahil po ay nadala sila sa bugso ng damdamin dahil sila ang nakasaksi sa mga pang-aabuso ng mga kalaban sa mga sibilyan at mga sundalo na rin.

Karumal-dumal po ang nasaksihan nilang dinanas ng mga sundalo at sibilyan na nakuha ng mga terorista dahil pinahirapan sila at pinugutan pa at hindi lamang po isang pagkakataon lamang iyan,” pahayag ni Padilla.

Gayunman, nilinaw ng tagapagsalita na hindi naman nila kinokonsinte ang nasabing insidente lalo na’t may mga protocol silang kailangang sundin gaya ng kailangang kontrolin ng mga sundalo ang kanilang emosyon para masigurong masusunod ang rules of engagement sa lahat ng pagkakataon.

Umapela rin si Padilla sa publiko na huwag nang ikalat pa ang video.