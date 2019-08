Vico Sotto gibirahan ang medya: Pang-change topic lang

“It is definitely not newsworthy.”

Ito ang pamahayag nga daw nasuko nga si Pasig City Mayor Vico Sotto human nag-trending ang iyang pamahayag sa pagka “no girlfriend since birth.”

“Sana naman before 40. Sa ngayon ang masasabi ko lang diyan, Diyos na po ang bahala. Tumatanggap naman ako ng aplikante,” matud ni Sotto sa interview ni Winnie Monsod.

Sa usa ka tweet, gitataw ni Sotto nga komedya lang ug pag-usab lang sa topic ang tubag niya kabahin sa pagpanguyab.

Wala nalang unta mitubag si Sotto, matud niya kung dakung isyu kini.

“I made this joke during an interview to change the topic. It is definitely not newsworthy. If i knew it would get this much attention i just wouldn’t have answered,”matud sa mayor.

“If we want better governance, we should stop treating our government officials like showbiz personalities,” bira pa niya. (Jess Campos)