Vico nginuso si Eusebio sa P2B gastos

Itinuro ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa dating alkalde ng lungsod na si Bobby Eusebio ang halos P2 bilyong nagasta ng city government sa mga supply at material, na pinuna ng Commission on Audit (COA) na “sobra-sobra”.

Sinabi ni Sotto na kabilang sa nagastang P2 bilyon ng city government ay mga ipinamigay na “goods” ni Eusebio sa mga tagasuporta nito bago umalis sa puwesto.

Sa 2019 annual audit report para sa Pasig City, hindi tinukoy ng COA kung sino kina Sotto at Eusebio ang nasa likod ng sobra-sobrang paggasta sa sa mga supply ng city government noong 2019.

Si Eusebio ang alkalde ng Pasig sa unang bahagi ng 2019 bago bumaba sa puwesto matapos matalo kay Sotto.

“Most of this almost P2 billion were expenses from the previous administration here in Pasig. This includes goods that were distributed to their supporters before they left office in 2019,” sabi ni Sotto sa ulat sa isang online news.

Itinanggi niyang may kinalaman siya sa “overspending” ng Pasig government.

“Since I have assumed office, we have been fixing our procurement, documentation, inventory and other related processes,” giit ni Sotto. (IS)