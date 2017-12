Vicki nilalako ang Belo clinic

By Gorgy Rula

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kumakalat ang balitang ibinibenta na ang Belo Medical Group na pagmamay-ari ng sikat na celebrity surgeon na si Dra. Vicki Belo.

Nagsimulang kumalat ang balita sa kasagsagan ng isyu ng magarbong kasalan nila ni Dr. Hayden Kho.

Matatandaang naging malaking isyu ang bonggang kasal nina Belo at Kho sa Paris na naika­wing sa kasagsagan ng panukalang pagbubuwis sa cosmetic surgery.

Sinabi ni Senador Franklin Drilon na maa­ring malaki ang kinikita ni Belo bilang beauty doctor dahil nagawa nitong tustusan ang engrandeng kasal. Dahil sa malaking kita, marapat lamang aniya na magbayad ito ng buwis sa gobyerno.

Base sa mga kumalat na balita, binibili raw ng Unilab ang Belo Med, pero hindi raw natuloy.

Maging si Dra. Vicki Belo ay umamin ay sinabing may mga tempting offers mula sa malalaking kompanya pero hindi niya kinagat dahil nakikita raw niyang walang vision itong mga kompanyang ito ng kagaya niya na iuukol sa kanyang Belo Medical Group.

Patungkol naman sa isyu ng isinusulong na cosmetic tax, iginiit ng PR at Marketing group ng Belo Med na maglalabas sila ng statement kaugnay sa isyu.

Maging ang usapin sa bentahan ng Belo Med ay bibigyang-linaw din ng kampo ng celebrity surgeon sa tama umanong panahon.

Kaugnay nito ay nauna nang sinabi ni Dra. Belo na sisikapin nilang ma­ging beauty capital ang Phi­lippines dahil mara­ming magagaling na beauty doctors sa bansa.

Bilang bahagi ng plano ay inilagay pa sa Immigration card noon ang advertisement ng clinic ni Dr. Belo subalit marami ang kumontra kaya tinanggal ito.





Hindi rin umano nangyari ang sinasabing mag-attract ng mga turista na gustong magparetoke o magpaayos.

May ilang balikbayan ang sadya ang pag-uwi sa bansa pero karamihan ay pumupunta sa Thailand at Singapore para magpagawa ng mukha at iba pang bahagi ng katawan, kaya isang malaking kuwestiyon kung dapat pang magpataw ng buwis dahil maari umano itong ikaapekto ng kita ng beauty doctors sa bansa, kabilang ang Belo Med.

Gayunman ay pinabulaanan agad ng mga taga-Belo Medical Group ang balita.