Vicki Belo, beauty doctors hahabulin sa buwis

Dahil sa engrandeng kasal sa Paris, France, hahabulin na ngayon ng gobyerno upang pagbayarin ng 10% na excise tax ang negosyo ni Vicki Belo.

Nagkaroon ito ng katuparan matapos ipag­laban ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na patawan ng 10% excise tax ang cosmetic surgery, sa ilalim ng inaproba­hang Tax Reform for ­Acceleration and Inclusion (TRAIN).

Libre na sana sa pagbabayad ng excise tax ang negosyo ng multi-milyonaryang si Belo, gayundin sa iba pang establisimyento na may kahalintulad na negosyo, nang tanggalin ng Senate Committee on Ways and Means noong nakaraang linggo ang buwis sa cosmetic surgery.

Subalit ipinabalik ito ni Drilon dahil kawawa naman umano ang mahihirap na mamamayan na siyang magpapasan sa karagdagang excise tax sa produktong petrolyo, samantalang ang mga mayayaman na katulad ni Belo ay walang maiaambag sa gobyerno sa ilalim ng inaprobahang tax reform package.

Tinukoy ng senador ang engrandeng kasal ni Belo kay Dr. Hayden Kho sa Paris, France na ginastusan umano ng nakakalulang P80 milyon.

“I cannot accept this, that we will (not) impose a tax, especially when we hear about some extravagant wedding abroad … Tapos hindi natin bubuwisan. Eh hindi naman tama,” saad nito na mistulang tinutukoy ang bonggang kasal ni Dra. Vicki Belo.

“If we are taxing our people, our poor people through an excise tax increase in the prices of fuel, why can we not impose a 20% luxury tax or vanity tax for procedures, which will serve no purpose except for the aesthetic appeal? To me, as a matter of principle, that’s totally wrong,” dagdag nito.

Hinggil naman sa posibleng pag-angal ng mga taong gustong magpaganda o magpaguwapo, nanindigan si Drilon na dapat lang na hingan ng bahagi para sa pondo ng pamahalaan ang mga gumagastos nang libo-libo para sa pagpaparetoke.

Ayon kay Drilon, sa pagbabayad ng buwis ay dapat lamang na pare-parehong magsakripisyo ang mamamayan.

“If those who would want to go to a Botox procedure, willing to pay thousands, why can not the treasury of the national government have share in that luxury by imposing a 20% tax on cosmetic surgery?” giit ni Drilon.