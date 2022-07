Vice puring-puri ng mga Pinoy sa Tate

Ang bongga lang, Dondon (my dear editor), dahil noong 4th of July ay nag-wine tasting si Vice Ganda kasama sina MC Muah, Lassy Marquez, sa may isang sikat na winery sa may San Diego, California. Bale ang Los Angeles-based friends kong sina Katie Ortiz at Tony Garcia ang nag-drive for Vice at puring-puri nila ang Unkabogable Star, huh!

Sey ni Tony, “Nang nagpaalam na sa amin si Vice dahil papunta na rin yata sila ng Glendale, nag-thank you kami sa kanya dahil sumakay siya sa sasakyan namin, pero sabi niya, ‘Ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil pinasakay n’yo ako sa car n’yo!’

“Ang bait ni Vice. Talagang marunong siyang mag-appreciate!”

Sa kuwentuhan nga raw nila habang bumibiyahe, ang saya-saya raw kausap ni Vice at ang dami raw nilang mga nadaanan na magagandang lugar na gusto ni Vice na magpa-picture.

“Nagpapaalam talaga si Vice kung puwede raw siyang magpa-picture. Ang sweet ni Vice kaya okey lang sa akin na mag-u-turn para makapagpa-picture siya.

“Ang sayang kasama ni Vice. Ang bait. Very respectful!” sabi naman ni Katie.

Nice.

Anyway, bale ‘yung wine tasting na ginawa nina Vice, MC at Lassy ay para raw sa vlog ng dyowa ni Ion Perez.

Hindi naman kasama sa wine tasting si Ion, pero mukhang may 4th of July celebration din daw ang dalawa sa Glendale.

Bongga.

Kuwento nga pala ni Anna Puno (promoter ng ‘Fully Vice-cinated!’ US. concert tour), papunta na sila ng Seattle, Washington ng July 6 for their third show. Bale late night pa sa atin mamaya ang alis nila dahil 15 hours behind nga ang California sa ‘Pinas.

July 8 ang show nina Vice, Darren, MC at Lassy sa Seattle at sa Angel of the Winds Arena ang venue nila.

Billy, Alex show sa TV5′ di pa papatayin

Naku, Dondon, na-happy na si Mr. Fu dahil naipalabas na pala noong Monday ang ‘Lunch Out Loud’ guesting niya.

Sumali si Mr. Fu sa ‘Marites’ segment ng show at naloka siya noong una dahil ang tagal daw ipalabas at luma na ang mga ‘current event’ na tanong sa kanya, huh!

Anyway, na-happy si Mr. Fu dahil naipalabas din ang episode niyang ‘yon lalo na nga at naiintriga na naman ang ‘Lunch Out Loud’ na mawawala na raw dahil nag-stop taping na.

Pero pagtatanggol naman ng ibang malapit kay Mayor Albee Benitez na producer ng show, marami na raw kasing advance episodes na nagawa sina Billy Crawford, Alex Gonzaga, Bayani Agbayani at iba pa kaya hindi muna sila nagte-taping.

Naku, kawawa naman ang ‘Lunch Out Loud’ dahil palagi na lang natsitsismis na matsutsugi na, ‘noh?!

‘Yun na!