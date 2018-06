Vice mega harot, rampa pagkalabas ng ospital

Marami ang naguguluhan sa sitwasyon ni Vice Ganda. May sakit nga ba siya?

Matapos kasi niyang mag-absent sa It’s Showtime, at kasunod ay ang pagkalat ng mga photo niya na nasa hospital bed siya, marami ang nag-alala, at gusto talagang malaman kung ano na ang ganap sa buhay niya.

Pero last Friday night nga, nakita na sa Instagram account ni Vice ang video niya na kasama ang kaibigan niyang si Bonita, na tila nagda-dubsmash sila. Nakakaaliw ang video na ‘yon na sinabihan siyang malandi, haliparot, mahilig, pariwara ni Bonita.

“Yung akala ko masaya yung gagawin namin yun pala tutuktukan ako! Nautakan ako!” caption ni Vice sa nakakaaliw na video na ‘yon.

Anyway, ginawa nila ang video na ‘yon habang papunta sila sa concert ni KZ Tandingan. At makikita naman sa mga IG story ni Vice ang mga video ni KZ na nagpi-perform sa stage.

And then, makikita rin sa ibang IG account ang photo naman ni Vice na kasama ang friend niyang si Cheska Summer na pareho silang naka-swimsuit.

“Happy Friday night!” ang caption sa photo na ‘yon.

Meaning, mega-rampa na si Vice last Friday, matapos ngang kumalat ang photo niya sa hospital. At sumulpot na rin naman siya last Friday sa It’s Showtime, at masayang-masaya naman ang aura ng komedyante.

Well, baka naman tinanggal na nga ang mga natitira pang bato (gall stones), na madalas ngang sabihin ni Vice sa show nila. (Dondon Sermino)