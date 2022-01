Vice, Ion naudlot Tate trip sa Marso

Naku, Dondon (my dear editor), bibilib ka talaga kay Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. dahil ayaw pa rin niyang magpaawat sa kanyang mga US concert tour, huh!

Kahit very uncertain pa nga ang lahat dahil nga sa paiba-ibang mga variant ng Covid-19, may mga US concert tour pa rin siyang naka-line-up.

Last year, itinuloy ni Anna ang kanyang si Vice Ganda concert tour, ang ‘Vax Ganda: A Dose Of Laughter’, na super successful.

Sold out nga ang tickets sa tatlong shows ng Unkabogable Star, ‘noh?!

Pero alam n’yo ba na may pilit pumipigil kay Anna na ituloy ‘yon? Mabuti na lang at hindi siya nakinig. Ang sinunod niya, ‘yung naramdaman niya na bebenta talaga ang concert tour ni Vice na nangyari nga, huh!

Bongga!

Dapat ay sa March magaganap ang part two ng ‘Vax Ganda: A Dose Of Laughter’, pero nang mangumusta ako kay Anna the other day, ikinuwento niya na sa June na lang daw ‘yon para mas marami pa silang magawang shows.

At napag-alaman ko nga na aabutin pala ng July ang part two ng concert tour ni Vice.

At least, mas mae-enjoy nila ni Ion Perez ang US.

Erik, Morissette, Christian tuloy US show sa April

Bukod kay Vice, may iba pang mga concert tour sa US si Anna.

Pagsasamahin niya sina Erik Santos, Morissette Amon at Christian Bautista sa ‘Threelogy’ sa April.

Exciting din ang ‘Reminiscin’ concert tour nina Joey G. at Jinky Vidal.

April hanggang June ‘yon dahil may apat na shows din sila sa Canada, huh!

Siyempre, big thing ang concert tour na ito nina Joey G. at Jinky dahil kung ang una ay galing sa Side A band na sobrang sikat, ang huli naman ay dahil Freestyle vocalist.

Maganda rin na naisipan ni Anna na pagsamahin ang dalawa.

‘Yun na!