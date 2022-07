Vice, Ion nagtukaan sa concert

Alam mo, Dondon (my dear editor), kahit hindi ako natuloy sa Los Angeles, California para i-cover ang ‘Fully Vice-cinated!’ kick-off show ni Vice Ganda sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California noong Saturday night (kahapon ng umaga dito sa atin), aba, na-monitor ko rin ‘yon dahil panay ang send ng live videos ng mga kaibigan ko na sina Tony Garcia at Katie Ortiz.

Si Mary Ann Opeña naman, panay rin ang kuwento sa akin habang nagaganap ang show ng dyowa ni Ion Perez.

Sa nakita ko ngang videos, aliw na aliw kay Vice ang mga nanood sa Pechanga Resort Casino, huh! Kuwelang-kuwela rin ang part na kasama niya sina MC Muah at Lassy Marquez, huh!

Nakita ko rin ang performance ni Darren Espanto na okey naman. Sabi ni Tony, magaling daw talagang sumayaw ang Kapamilya singer-actor. Isinasayaw rin kaya niya si Cassy Legaspi na rumored-girlfriend niya kapag magkasama sila?

Well…

May nakita rin ako na videos na lumabas sa stage si Ion at bumati sa audience at hinalikan sa lips si Vice, huh!

Anyway, sabi sa amin ni Ms. Anna Puno na promoter ng US concert tour ni Vice, sold out ang tickets sa Pechanga Resort Casino shows ng Unkabogable Star kaya sobrang sabi siya.

Ang bongga!

Alam mo, Dondon, nahiya nga ako kay Anna dahil hindi ako natuloy sa LA dahil nag-reserve pa naman siya ng ticket and all access pass for me. Hindi bale, baka makahabol ako sa Seattle, Washington show nila on July 8 o kaya naman sa finale show nila sa Atlantic City, New Jersey on July 10.

Congratulations, Vice, Anna at sa lahat ng mga kasali sa ‘Fully Vice-cinated!’. As you read this, ginaganap naman ang second show nila.

‘Flower’ ni Lovi mabenta sa VIU

Masaya naman si Lovi Poe dahil ang lakas sa VIU ng ‘Flower of Evil’ teleserye nila ni Piolo Pascual, huh!

Favorable nga ang feedback ng mga mahihilig sa K-drama sa Pinoy adaptation ng ABS-CBN sa thriller-drama na ‘yon.

Mahilig mag-dialogue ng, “I’m so kilig!” si Lovi, kaya biniro nga namin siya na baka ganoon na naman ang reaksiyon niya sa magagandang komento ng mga fan sa ‘Flower of Evil’ nila ni Piolo.

Siyempre, masaya rin si Lovi dahil suportado ng mga Kapamilya Network ang una niyang teleserye bilang isang Kapamilya star.

So bongga!

Anyway, mas dapat pa raw tutukan ang mga fan sa ‘Flower of Evil’ dahil marami raw exciting scenes sa teleseryeng ‘yon!