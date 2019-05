Vice, Ion mega lambingan sa US

Kasalukuyang may series of shows si Vice Ganda abroad at kasama nga niya si Ion Perez, as among his guests, kasama rin siyempre si Ate Girl.

Pero siyempre, more than the shows, mas may freedom silang magpaka-BF-BF abroad kaya pinayagan na rin daw ng “It’s Showtime” na magkasama sila.

May mga nakakita nga sa kanila na pagdating pa lang sa US, ramdam nila ang pag-aa­sikaso agad ni Ion kay Vice, ha! Girl na girl nga ang “meme” nila sa paglalam­bing ni Ion. Kaya no wonder, super happy ni Vice palagi, at sob­rang positive lang siya, dahil siyempre naman, nandiyan lang palagi sa tabi niya ang nag-aalaga sa kanya.

Billy, Kim walang kuwenta mag-host

Medyo laylay ngayon ang “It’s Showtime” dahil hindi nga ganu’n ka-consistent ang husay sa pagho-host ng mga naiwang co-host ngayon.

Wala rin si Anne Curtis at mukhang nagiging “corny” naman ang mga hirit ni Kim Chiu. Miss na rin namin ‘yung mga hagikhik at tawa ni Jhong Hilario.

Nasilip naming bumalik na rin (ewan lang kung for good uli?) si Billy Crawford, but still, hindi siya ganu’n ka-enjoyable panoorin. Sa dami ng mga tattoo niya sa katawan at sa pormahan niyang hip-hop, nagmukha tuloy siyang tambay sa kanto.

Mabuti na lamang at med­yo balot siya sa “Idol Philippines,” kung saan wala ring wawa ang hosting style niya.

Kaya naman, natawa na lang kami sa tila pagyayabang ng isang mainstay ng show nang sabihin nitong “hayaan naman nating makalapit sa ratings ang katapat na show.”

Kaloka siya!!!! Hahahahahaha!

Jhong apektado sa Abby, Junjun bangayan

Still on Jhong Hilario na hindi raw kinakabahan sa magiging outcome ng kanyang bid bilang councilor sa Makati City, pero balitang “worried” naman ito sa luma­lalang bangayan ng magkapatid na Binay.

Although nagpakita ng kanyang loyalty si Jhong kay Mayor Abby Binay bilang kanyang kaalyado, marami rin daw itong “family friends and business partners” na dikit naman kay Junjun Binay.

At sa nangyayaring “away” ng magkapatid, may ilan nga raw sa kapamilya ni Jhong na apektado na rin dahil may mga interes silang dapat ala­gaan.

Hay, sana nga ay nadadaan na lang sa lutong ng tawa at hagikhik ni Jhong ang lahat, noh!

Tuloy ang patutsadahan

Bangayan na lang din ang usapan, hala, hindi raw pala talaga matatapos ang “silent war” nina Jinggoy at JV Estrada dahil kahit sa huling “leg” ng kanilang mga campaign ads ay patuloy pa rin ang patutsadahan nila kung sino ang “good one” at “tunay na Estrada.”

Kung papansinin kasi ang TV ads and interviews nila, tila meron nga silang kontes. Nauna nang ipinakita ang all-out support ni dating Pangulong Erap kay Jinggoy, pero inianunsyo mismo ni JV na siya man ay meron din.

Ang bongga nito, sa nagi­ging sagutan nila sa TV ads nila, nasusuri ng mga tao kung sino talaga ang “better one.”

Hay, buhay. Hahahaha!