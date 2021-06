Vice Ganda umayuda sa ‘tumbong’ vendor

Winner sa mga netizen ang pagsusuot ng bonggang costume na mala-Audrey Hepburn ni Vice Ganda para sa pilot episode ng orihinal Pinoy game show na “Everybody, Sing!” ng ABS-CBN.

Gandara raw ang dating ni Vice sa pilot, kung saan nasungkit ang jackpot prize na kalahating milyon.

Noong Linggo ay nag-Minnie Mouse naman si Vice at napagtripan pa ng isang player na ibigay sa kanya ang wig at hikaw.

Usap-usapan din sa social media ang Everybody Sing na umani ng papuri mula sa netizens at nanguna sa trending topic nationwide.

Sabi ni Twitter user @Aoibheann_Vcrl, naaliw siya sa programa na unang community singing game show sa bansa.

“Ang ganda ng dalawang new episodes! Nakaka GV! Nakakaaliw! Parang kasali ka rin sa game kasi halos lahat kami dito sa bahay nakikihula din tas sigawan pag tama. Hahahaha. Congratulations meme Vice and to the Everybody Sing team. Love it.”

“What I love about ABS-CBN is that they are very genuine and generous. This show is a testament to that. Kaya sana mabalik na ang franchise ng network. Congratulations, Everybody Sing for a very promising pilot episode. This will be a big hit.”

Mukhang tama ang hula ng marami na magiging hit ang orihinal na game show ng ABS-CBN dahil pumalo sa 67,000 ang naging concurrent views ng Everybody, Sing! sa ABS-CBN YouTube for a single episode noong Sabado.

Inspiring din ang show dahil sa mga kwento ng pagsusumikap ng songbayanan tulad ni Honey Boy, empleyado ng isang restaurant na parte ng food and beverage service crew songbayanan noong Linggo. Nawalan siya ng trabaho ngayong pandemya kaya nagbenta siya ng tumbong soup sa Tondo. Ngunit nalugi ang negosyo dahil kailangan niyang gamitin ang pera na pampagamot sa anak na nagkasakit. Agad namang nangako si Vice na tutulungan niya si Honey Boy para muling mabuksan ang negosyo. (Dondon Sermino)