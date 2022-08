Vice Ganda tuloy ang laban sa SOGIE bill

Nakakatuwa naman ang pag-advocate ni Vice Ganda sa Sexual Orientation or Gender Identity or Expression o SOGIE bill live sa “It’s Showtime” nitong Martes (Agosto 23).

Layunin ng panukalang batas na bigyang-proteksyon ang mga miyembre ng LGBTQIA+ community mula sa diskriminasyon at magtulak ng pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng sekswalidad.

Nabuksan ang topic nang makausap nina Vice at mga co-host na sina Jhong Hilario at Vhong Navarro ang isang contestant sa “Miss Q and A” na nagkwentong naging hadlang ang kanyang gender preference para makapasok sa pagtuturo kahit nagtapos siya ng Education na cum laude.

“Gustong-gusto ko po talagang magturo, kasi ‘yun po talaga ang pangarap ko. Kaya napakahirap sa kalooban na I’m working sa ibang field,” sabi ng contestant.

Sey ni Vice, “‘Yan ang pangunahing rason kung bakit kailangang maituro at magkaroon ng SOGIE bill sa Pilipinas, para mawalan ng diskriminasyon kung ano man ang gender identity mo, sexual orientation mo, gender expression mo.”

“Dapat hindi makikita ‘yung tao doon sa kanyang SOGIE, walang diskriminasyon. At dahil wala pang naipapasang SOGIE bill, may mga katulad niya na nadi-discriminate at hindi naipapakita ang full potential nang dahil sa kanilang gender identity.”

Tinawag ng Twitter user na si @3KINGSCURT na ‘queen’ si Vice sa isang tweet kung saan ipinost din niya ang clip ng pagsasalita ni Vice na mayroon nang halos 30,000 likes sa ngayon.

Pinuri naman ni @JamesMarion20 ang Kapamilya host. Tweet niya, “Vice Ganda educating about SOGIE on a noontime show—that’s how you should use your influence.”

Well, ang galing lang kasi may mga natututunan din ang mga manonood sa pagtutok sa “It’s Showtime,” na napapanood sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, at iWantTFC.

Samantala, kaaliw rin ang YouTube content ni Vice, na kung saan ay nagpunta sila ng Cebu, kumain ng pampaelya. Malaking tulong sa mga ganung negosyo, dahil lahat ng pinu-post niya, ginagamit na content ay biglang dinudumog ng mga fan. (Dondon Sermino)